F2萨基尔第二周末首回合：角田裕毅获胜，周冠宇第二名

获得杆位的角田裕毅起步良好，但是在一号弯让出了太多的内线空间。第二位发车的尼基塔·梅赛平虽然启动过慢，但是很快拾起速度，并且直取一号弯内线后成功上升到第一。与此同时，罗伯特·施瓦茨曼也在一号弯里超过了日本车手。

此后，使用软胎发车的三人形成第一集团。俄罗斯人在第14圈率先进站，梅塞平和角田在后两圈先后进站。虽然日本车手在出站后抢到了三人组的最前面，但是因为轮胎没有达到温度，很快落到第三。与此同时，坚持用软胎跑到20圈的菲利普·德鲁戈维奇取代了施瓦茨曼，加入了领奖台争夺行列。

然而，用硬胎从第11位发车的周冠宇成功执行了反向的策略。在第21圈领跑比赛后，坚持到第27圈进站。虽然换胎后让他落到第10，但是依靠着软胎的优势连续超越身前的赛车。

倒数第六圈时，中国小将已经上升到了第四，而他的速度比前三名更快。不过因为在维修区超速，他被罚时5秒。但是，今年担任雷诺F1车手试车手的周冠宇继续加速。

第44圈开始时，角田在一号弯从内线超过梅赛平，德鲁戈维奇也从俄罗斯人身边通过。就在后俩人进行激战时，周冠宇把握住机会一石二鸟，让自己上升到第二，并且很快追到日本车手身后一秒以内。

最终，角田顶住压力第一个冲过终点线，一扫前一个周末的霉运。周冠宇尾随对手0.6秒完赛。得益于梅塞平与德鲁戈维奇的缠斗，中国小将拉开了5秒以上的优势，让他顺利保住第二名。

白热化的第三名较量虽然以梅塞平领先德鲁戈维奇冲线而结束，但是赛会发出了多项调查。角田、梅塞平和德鲁戈维奇都因为一号弯的事件遭到调查。同时，俄罗斯人也因为在最后一圈阻挡巴西人受到另一项调查。

施瓦茨曼以第四名完赛，领先亟需缩小积分差距的卡勒姆·埃洛特。英国人的最大对手、积分榜领头羊米克·舒马赫在第18位发车的情况下，追回了11个名次。这意味着在还剩明天最后一回合的情况下，俩人重新回到12分的差距。

角田的队友杰安·达鲁瓦拉以第八名完赛，而丹·迪克特姆与佩德罗·皮盖拿到积分区最后两个名次。