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FIA F2 / Bahrain / 比赛报告

F2萨基尔次回合：施瓦茨曼领跑制胜，舒马赫再添2分优势

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F2萨基尔次回合：施瓦茨曼领跑制胜，舒马赫再添2分优势
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罗伯特·施瓦茨曼在事故频发的F2萨基尔第二回合比赛中领跑全场后获胜，而年度冠军争夺者卡勒姆·埃洛特遭遇意外，让天秤再次向米克·舒马赫倾斜。

施瓦茨曼在率先进入一号弯后就始终处于领先。以达到F1超级驾照分为目标的角田裕毅虽然紧随其后，但是因为与马库斯·阿姆斯特朗的轻微碰擦，导致他的右后轮爆胎，不得不在第一圈结束时进站，就此退出了胜利的争夺，并且也无缘积分区。

当施瓦茨曼稳稳领跑并最终第一个冲过终点时，更多的焦点落在正为年度冠军而战的舒马赫和埃洛特身上。周六第一回合过后，俩人的积分差距缩小到12分。

第八圈，西奥·珀切尔在一号弯停车，引发了安全车。在该时段过后，分列第五六位的舒马赫与埃洛特展开了争夺。德国人在进入左手弯的10号弯时锁死了轮胎，英国车手试图移动到左侧避免撞上Prema赛车，却与第四位的杰安·达鲁瓦拉发生了碰擦。无辜的印度车手抱憾退赛，而埃洛特也付出了进站更换鼻翼的代价。

舒马赫继在第一回合比赛中剐蹭到周冠宇的鼻翼却“毫发无损”后，又在与埃洛特的车轮碰撞中幸运地逃过一劫。此后，他还与克里斯蒂安·伦德嘉德的赛车发生碰擦，但也平安无事。

不过轮胎的迅速衰退，令舒马赫在尾声阶段无法跟进前车，最终在最后一圈被丹麦车手超过。虽然德国人只取得第七名，但是在埃洛特颗粒无收之后，他把积分优势稍稍扩大到14分。

尼基塔·梅塞平虽然起步不佳，但是在23圈的比赛进行到半程时超过阿姆斯特朗后上升到第二。此后他尝试追赶施瓦茨曼，但是因轮胎消耗严重而只能作罢。最后阶段，Hitech GP车手受到了路易·德莱特拉兹的压力，但是成功守住了第二名。

德莱特拉兹的Charouz队友佩德罗·皮盖原本更有机会拿到第三名，但眼看就要取得个人首个F2领奖台成绩时，他的赛车出现了机械故障，让他不得不遗憾地停在赛道上。瑞士人也就此上升到第三名，同时阿姆斯特朗获得第四，领先中国车手周冠宇。

前一天的比赛中，周冠宇因鼻翼被舒马赫的轮胎擦到而无缘积分区。本场从第14位发车的他，依靠着出色的起步，在第一圈结束时就追到了第八名。此后，他在赛道上强硬地超过舒马赫，报了一箭之仇。积分区的最后一个位置被周六获胜的菲利普·德鲁戈维奇拿到。

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