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FIA F2 / Bahrain / 排位赛报告

F2萨基尔排位赛：埃洛特抢下杆位，舒马赫第十发车

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F2萨基尔排位赛：埃洛特抢下杆位，舒马赫第十发车
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年度冠军竞争者卡勒姆·埃洛特在F2萨基尔首周末的排位赛里拿下强势杆位，而最大对手米克·舒马赫只获得第十名。

本赛季F2还剩最后两个周末的比赛，积分榜领头羊舒马赫领先UNI-Virtuosi车手埃洛特22分。

排位赛一开始，位列积分榜第三位的角田裕毅在最后一个计时段里打转后熄火，直接退出了竞争。

短暂的红旗过后，埃洛特做出1分41.479秒抢险占据了第一。他的队友、雷诺F1车队试车手周冠宇则以1分42.065秒排在第三，落在马库斯·阿姆特斯朗之后。

不过此后，巴西车手菲利普·德鲁戈维奇同样打破了1分42秒大关，但还是相聚埃洛特0.4秒左右，屈居第二名。与此同时，威廉姆斯试车手丹·迪克特姆上升到第三。

还剩最后一分半左右时，当众多车手做最后一博时，提升到六名的久利亚诺·阿莱西在第一计时段停下赛车，导致了红旗再次出现，而赛会做出了不再继续进行排位赛的决定。

这意味着埃洛特就此拿下重要的杆位及对应的4个积分，把积分差距缩小到18分。不仅如此，驾驶Prema赛车的舒马赫仅仅在时间榜上排名第十，将从中游的位置开始比赛。

尼基塔·梅塞平位列第七，领先杰安·达鲁瓦拉，而落后角田仅仅2分的克里斯蒂安·伦德嘉德获得第九，将与舒马赫同排发车。

车队积分榜上暂时领先的Prema显然在本场排位赛里缺乏竞争力，另一名车手罗伯特·施瓦茨曼仅仅排在第14名。俄罗斯人在积分榜上位列第五、与梅塞平积分相同。

值得一提的是，印尼车手肖恩·格莱尔自从在巴塞罗那受伤之后，第一次重返赛道，但是只取得第18名的排位赛。而首次参加F2的法国车手西奥·珀切尔位列第16名。

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