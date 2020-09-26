F2索契首回合：舒马赫强势获胜，扩大积分优势

第三位起步的舒马赫再次做出漂亮的起步，超过第一排的杰安·达鲁瓦拉，在2号弯——全场第一个减速弯——上升到第二。

然而，由于后方的克里斯蒂安·伦德嘉德、菲利普·德鲁戈维奇、罗伊·尼萨尼、尤里·维普斯在2号弯里发生连环事故，安全车在第一圈立即出动，并且带跑了2圈。

进站窗口一打开，达鲁瓦拉率先进站。而领跑的角田以及身后的舒马赫、卡勒姆·埃洛特同样时换胎。正在为年度冠军而战的英国人出站后抢到了印度车手身前。

此时，采取反向策略的车手也在前方展开激烈争夺。周冠宇连续多圈向杰克·埃肯发起攻击，但是均没有成功，反而被主场比赛的尼基塔·梅塞平超过。不过，同时在第18圈进站后，中国小将凭借UNI-Virtuosi高效的换胎，再次抢到俄罗斯人身前。

第19圈开始时，舒马赫在紧随角田多圈之后，完成关键超车，就此领跑并接管了比赛的节奏。最终，他以6.3秒的优势率先冲过终点线。

角田在被Prema车手超过后，还被埃洛特抢去第二。不过在最后一圈，日本车手以精彩的攻击反超成功，并且成功抢回第二名。

此时，埃洛特速度下降，受到了卢卡·吉奥托的强大压力。两名车手几乎要并排冲线，但是法拉利学院成员领先了0.025秒。而达鲁瓦拉在被意大利人超过后，以第五名完赛。

早前成功阻挡了周冠宇的埃肯，在换胎后继续维持领先，取得第六名。上周再次完成旧款F1赛车测试的雷诺F1试车手，在最后时刻没能顶住梅塞平。不过第八名的结果，让他能够在第二回合里从第一位发车。

马库斯·阿姆斯特朗和丹·迪克特姆同样进入积分区。相比之下，罗伯特·施瓦茨曼因为轮胎衰竭而跌出了积分区，不仅没能把握住伦德嘉德的退赛回到积分榜前三，而且被角田超过。日本车手与丹麦人同积145分。而舒马赫则甩开埃洛特18分。