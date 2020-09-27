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FIA F2 / 索契 / 比赛报告

F2索契次回合：周冠宇赢得首胜

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F2索契次回合：周冠宇赢得首胜
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在因事故而提前结束的F2索契第二回合比赛中，从第一位发车且守住领先位置的周冠宇，获得了参加这项系列赛以来的第一场胜利。

凭借昨天第一回合的第八名，周冠宇在第二回合前八名倒序发车的规则之下，占据第一位的发车位置。
比赛一开始，本赛季发车时常遭遇问题的中国小将启动顺利，并且在2号弯里挡住了发起猛冲的杰克·埃肯。
此时，巴西人圭里赫尔姆·萨迈亚与首次参加F2的杰克·休斯在2号弯发生碰撞，导致了黄旗短暂出现。而之后，主场比赛的尼基塔·梅塞平超过埃肯。
第四圈刚开始，埃肯又在2号弯前的直道路段先后被米克·舒马赫和杰安·达鲁瓦拉超过。3圈后，这位威廉姆斯替补车手与卢卡·吉奥托从2号弯一直战斗至3号弯时，两辆赛车发生了碰撞。俩人的赛车先后撞向右侧的护墙，而巨大的冲击力下，鬼使神差地嵌入墙内，使得现场一片狼藉。
虽然两名车手快速逃离赛车且平安无事，但是吉奥托的Hitech GP赛车起火赛车，令护墙无法及时修复。于是，赛会做出了比赛不再重新开始的决定。
这意味着，位居第一名的周冠宇在等待了10个周末之后，拿下了个人第一场F2胜利，尽管本场比赛积分减半。梅塞平与舒马赫分获第二、三名。由于卡勒姆·埃洛特只排在第七名，让德国人再次扩大了积分优势。

 

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Series FIA F2
Event 索契
车手 Guanyu Zhou
Author Frankie Mao

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