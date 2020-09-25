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FIA F2 / 排位赛报告

F2索契排位赛：角田裕毅力压Carlin队友达鲁瓦拉抢下杆位

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F2索契排位赛：角田裕毅力压Carlin队友达鲁瓦拉抢下杆位
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本田旗下车手角田裕毅在激烈的排位赛争夺中，力压Carlin车队队友杰安·达鲁瓦拉和积分榜领头羊米克·舒马赫，摘下F2索契第一回合的杆位。

整场排位赛竞争极其激烈，大多数车手都做出了三个冲刺圈。第二次尝试过后，达鲁瓦拉原本以1分48.990秒占据第一，领先角田0.2秒。

印度车手又在下一圈提高到1分48.694秒，眼看拿下个人第一个杆位在望。但是，日本车手同样取得进步，并且幅度更大，最终以1分48.688秒，以千分之六秒的微弱优势攀升到第一，获得本赛季个人第三个杆位。

舒马赫同样在最后一个冲刺圈跑进1分49秒大关。虽然Prema车手落后两辆Carlin赛车0.2秒左右，但领先同是法拉利车手学院成员的卡勒姆·埃洛特。而这两位年度冠军大热门将一起从第二排发车。

卢卡·吉奥托在最后时刻上升到第五，领先积分榜第三位的克里斯蒂安·伦德嘉德。主场比赛的罗伯特·施瓦茨曼则将与杰克·埃肯分享第四排。

中国车手周冠宇在第二轮冲刺过后一度占据第三，但是比其他对手少跑一圈，排名下滑到第九，将与同样没有进行第三次尝试的尼基塔·梅塞平从第五排开始比赛。

 

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