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F2穆杰罗首回合：梅塞平乱中取胜，周冠宇卷入事故退赛

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F2穆杰罗首回合：梅塞平乱中取胜，周冠宇卷入事故退赛
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在事故搅局的F2穆杰罗首回合比赛里，尼基塔·梅塞平平姐最后时刻的成功超越赢得胜利，周冠宇因为在安全车时段后不幸卷入事故而退赛。

从杆位发车的克里斯蒂安·伦德嘉德原本看似志在必得。然而当比赛还剩11圈时，久利亚诺·阿莱西的停车引发了安全车，成为比赛的转折点。

比赛在还剩5圈时恢复，但是在一号弯出现混乱。处于第三位的丹·迪克特姆无法进弯而跑上了缓冲区；从第13位发车、依靠方向策略已经来到积分区的周冠宇试图挤入前方的空间，不想被米克·舒马赫和杰克·埃肯左右夹击。三辆赛车发生碰撞后，只有舒马赫能够继续前进，而安全车立即重返赛道。

当周冠宇和埃肯的赛车得到清理后，比赛在最后三圈重新开始。而已经趁乱上升到第三位的梅塞平，利用软胎的优势，连续超过了身前用较硬轮胎的卢卡·吉奥托和伦德嘉德，随后以4.4秒的优势率先冲线，拿下个本赛季个人的第二场胜利。

主场作战的吉奥托在发车阶段表现神勇，从第七位直接冲到了第三。第九圈进站前，他在赛道上超过了从第二位发车的迪克特姆，随后就一直尝试向伦德嘉德发起攻击。当梅塞平超过丹麦车手之后，吉奥托也顺势前进一位，在家门口收获了第二名。

相比之下，伦德嘉德在短短两圈里排名连续下滑，最终在冲线时落到第六名。第三名被原本在周冠宇身前起步的路易·德莱特拉兹拿下。而

从第五位发车的菲利普·德鲁戈维奇在正常进站后下滑到第七。趁着第一次安全车，他第二次进站换胎，然后把握住乱局的机会，以第四名完赛。而在三车相撞中“幸存”的舒马赫拿到第五名。

中途加入F2的尤里·维普斯首次进入积分区，并且获得第七名。阿特姆·马克洛夫在第18位发车的情况下，上升了10个名次到第八名。马库斯·阿姆斯特朗和杰安·达鲁瓦拉的第二次进站策略并不如德鲁戈维奇成功，仅仅排在积分区的最后两位。最后阶段，迪克特姆与角田裕毅发生碰撞，双双无缘积分，而日本车手还被罚5秒。

UNI-Virtuosi遭遇了一场噩梦。就在周冠宇刚刚退赛后，卡勒姆·埃洛特在向领奖台发起冲击时鼻翼受损，直接掉出了积分区。虽然争冠对手之一罗伯特·施瓦茨曼因为早早退赛而没有积分入账，但是舒马赫拿到第五名后本赛季第一次登上积分榜头名。而伦德嘉德丢失胜利之后，错过了上升到前三名的机会。

F2穆杰罗排位赛：伦德嘉德首次摘得杆位

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Author Frankie Mao

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