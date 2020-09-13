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FIA F2 / 穆杰罗 / 比赛报告

F2穆杰罗次回合：伦德嘉德领跑胜出，周冠宇第五完赛

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F2穆杰罗次回合：伦德嘉德领跑胜出，周冠宇第五完赛
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克里斯蒂安·伦德嘉德在F2穆杰罗冲刺赛中，依靠强势的发车取得领先后，弥补了前一天与胜利失之交臂的遗憾，而周冠宇在后排起步的情况下取得第五名。

伦德嘉德在周六的主赛中领跑了大半场比赛，直到后期的混乱中因轮胎无法坚持而丢掉了眼看到手的胜利。

冲刺赛中第三位起步的丹麦人，在一号弯前以强劲的速度上升到第一位。在领跑了整整23圈后，他赢得了本赛季个人的第二场胜利。

从第一排发车的阿特姆·马克洛夫和路易·德莱特拉兹展开了激烈的追逐战。但是俄罗斯人的比赛速度不济，连续被瑞士人、尤里·维普斯和米克·舒马赫超过。

第11圈，马克洛夫原本从舒马赫抢回到第四，但是赛车突然出现挣扎，而且在与卢卡·吉奥托发生后碰擦后鼻翼受损，不得不进站。

与此同时，德莱特拉兹和维普斯很快甩开了与身后赛车的距离，双双进入前三名。从比利时才开始参赛的爱沙尼亚人拿到了个人在F2的首个领奖台成绩。

比赛过半后，Hitech GP队友吉奥托与周六获胜的尼基塔·梅塞平发生了碰撞。意大利人的赛车陷入砂石区，引发了虚拟安全车。俄罗斯人也因为赛车受损而进站。

比赛在还剩7圈时重新开始，已经从第20位冲到积分区的周冠宇连续超过菲利普·德鲁戈维奇和UNI-Virutosi队友卡勒姆·埃洛特之后，上升到第六位。倒数第三圈，中国小将又赶超杰安·达鲁瓦拉，随后直追舒马赫。不过时间所剩无几，令他只以0.3秒之差尾随德国人完赛。

舒马赫凭借第四名的成绩，在最后三轮比赛前，在积分榜上建立了8分的领先优势。埃洛特在同样超过达鲁瓦拉后获得第六名，最大程度地降低了年度冠军争夺中的积分损失。

积分区的最后一个位置被日本车手佐藤万璃音拿下。而最快单圈的额外积分被获得胜利的伦德嘉德拿到，同时也帮助他在积分榜上超过本场没有获得积分的罗伯特·施瓦茨曼，上升到第三位。

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Author Frankie Mao

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