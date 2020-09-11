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FIA F2 / 排位赛报告

F2穆杰罗排位赛：伦德嘉德首次摘得杆位

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F2穆杰罗排位赛：伦德嘉德首次摘得杆位
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雷诺运动学院车手克里斯蒂安·伦德嘉德在F2穆杰罗排位赛里以0.005秒的微弱优势，击败丹·迪克特姆，首次在这项系列赛里摘下杆位。

伦德嘉德从排位赛一开始就显示了强劲的速度，在连跑两圈后以1分30.205秒占据首位。此时，蒙扎冲刺赛胜利被剥夺的迪克特姆成为杆位的最大竞争者之一，仅以0.068秒之差紧随其后，而另一位ART车手马库斯·阿姆斯特朗位居第三。

最后一轮冲刺，丹麦人进一步提高到1分30.133秒，而迪克特姆的最后一次努力相差了千分之五秒。由于阿姆斯特朗没能进步，伦德嘉德顺利拿下了他在F2的第一个杆位，以及相对应的4个积分。

积分榜领头羊卡勒姆·埃洛特在前两圈不理想的情况下，在最后时刻跑出了全场第三快的时间，同时把阿姆斯特朗挤到了第四位。

巴西车手菲利普· 德鲁戈维奇以0.018秒之差排名第五，将同印度车手杰安·达鲁瓦拉一同从第三排发车。赛季中途转战F2的尤里·维普斯在他的第三场排位赛中闯入前十，在取得第七名的同时领先卢卡·吉奥托。

两辆Prema赛车在本场排位赛中竞争力明显不足。正在为年度冠军而战的罗伯特·施瓦茨曼在最后一圈才勉强跻身前十，稍稍领先杰克·埃肯。

当UNI-Virtuosi队友埃洛特将从第三位发车时，周冠宇落在第13位，将在角田裕毅和路易·德莱特拉兹身后开始比赛，与尼基塔·梅塞平同一排。

凭借在蒙扎赢得主赛胜利而登上积分榜第二位的米克·舒马赫，在他的第一圈里遭遇惊魂时刻，在12号弯冲上了砂石区，幸而避免了撞墙。但是由于赛车底板受损，车队不得不用胶布进行固定。而他唯一做出的计时圈仅仅排在第15位。

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Author Frankie Mao

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