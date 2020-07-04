F2斯皮尔堡首回合：埃洛特在周冠宇遭机械故障打击后获胜

从杆位出发的周冠宇在起步时出现严重的空转，而巴西新人菲利普·德鲁戈维奇也不顺利，被埃洛特从第二排强势冲上。英国人在3号弯占据内线守住位置，周冠宇眼见没有机会，选择了不同的线路紧咬对手，终于在7号弯超过队友后取得领先。

此后，周冠宇、埃洛特以及在起步阶段上升到第三的米克·舒马赫形成了缠斗之势。第17圈，领先位置上的周冠宇先进站，但是出站时稍有耽搁，被一圈后进站的队友在出站后超过。

反倒是更晚换胎的舒马赫，在出站后刚好超过两名Virtuosi车手。周冠宇发起攻击，在3号弯内线超过了队友。一圈后，中国小将又在3号弯跟上舒马赫之后，在后直道上利用DRS完成超越，重新取得实际的领先位置。随着舒马赫受到埃洛特的攻击，周冠宇迅速拉开。而他的队友也很快超过Prema车手。

然而眼看三车的战斗将继续上演，正当第26圈周冠宇重新领跑比赛后不久，他的赛车突然失去了速度，只能缓缓驶回维修区。

埃洛特就此接管了比赛。此时，前四名的车手全都来自法拉利车手学院，第三和第四位分别是两位新人马库斯·阿姆斯特朗和罗伯特·施瓦茨曼。

然而眼看法拉利有望大获全胜。在HWA车手阿特姆·马克洛夫停车引发的安全车时段后，舒马赫冲出了赛道，拱手让出了领奖台的位置。埃洛特稳稳地领跑后赢下胜利，而阿姆斯特朗和是瓦茨曼在首秀中进入前三名。

雷诺运动学院成员克里斯蒂安·伦德嘉德位列第四，领先威廉姆斯模拟器车手丹·迪克特姆和赛道上另一位法拉利旗下车手就里亚诺·阿莱西。哈斯替补车手路易·德莱特拉兹获得第七名。

起步不利之后的德鲁戈维奇就一直跑在中游，不过获得第八名意味着他将在周日的冲刺赛里从第一位发车。松下信治和罗伊·尼撒尼拿到积分区的最后两个位置。

舒马赫在冲出赛道之后就跌出了积分区，最后名列第11位。而周冠宇在安全车出动后进站换上软胎，试图向积分区冲击，但是因耽误太久而无能为力。