F2斯皮尔堡第二回合：新人德鲁戈维奇领跑获胜

与周六主赛激烈争夺不尽相同的是，周日比赛同样戏码连连。从第二圈久里亚诺·阿莱西的赛车油管冒火后停下开始，安全车多次出动。

事实上，就在第四圈安全车驾驶员伯恩纳德·梅兰德准备撤出前，肖恩·格莱尔停下赛车，令德国人继续执行任务。

第九圈，比赛刚刚重新开始4圈，印度新人杰安·达鲁瓦拉顶到卢卡·吉奥托之后，导致后者打转并停在赛车上，梅兰德不得不再次驾驶安全车出场。

5圈之后，前一天登上领奖台的马库斯·阿姆斯特朗在冲上3号弯的上坡路段，也突然没了速度，使得安全车第四次出场。

尽管比赛3次重新开始，但是驾驶MP Motorsport赛车的德鲁戈维奇不为所动，并且很快甩开了第二位的路易·德莱特拉兹。最终，去年在F3只拿到一个积分的巴西车手，在F2的第二场比赛中就站上领奖台最高处。

哈斯替补车手德莱特拉兹虽然落后2.4秒，但是顶住了威廉姆斯青年车手丹·迪克特姆施加的压力。俩人分获第二、三名。

在周六登上领奖台的俄罗斯年轻车手罗伯特·施瓦茨曼名列第四，领先雷诺运动学院的克里斯蒂安·伦德嘉德。

日本车手松夏信治防守住了米克·舒马赫后拿到第六名。德国人在主赛里因个人失误而错过争夺胜利的机会，并且掉出积分区。从第11位发车的他以第七名完赛。

而威廉姆斯替补车手杰克·埃肯从冲刺赛获胜的卡勒姆·埃洛特手里抢走最后一个积分。

前一天在主赛中因机械故障的周冠宇，从第17位发车，力求追到积分区。但是在他往前赶的过程中，不幸在达鲁瓦拉与吉奥托的事故中成为无辜受害者。当时，周冠宇正在从4号弯的外线超越前队友。为了紧急避让，他不得不走上沙石带。此后，中国小将虽然使出全力，但是赛车受到轻微损伤令他无法继续往前追，只能接受第15名的结果。