巴西新人菲利普·德鲁戈维奇在三次重新开始的斯皮尔堡冲刺赛里全程领跑后拿下个人在F2系列赛的首场胜利。
与周六主赛激烈争夺不尽相同的是，周日比赛同样戏码连连。从第二圈久里亚诺·阿莱西的赛车油管冒火后停下开始，安全车多次出动。
事实上，就在第四圈安全车驾驶员伯恩纳德·梅兰德准备撤出前，肖恩·格莱尔停下赛车，令德国人继续执行任务。
第九圈，比赛刚刚重新开始4圈，印度新人杰安·达鲁瓦拉顶到卢卡·吉奥托之后，导致后者打转并停在赛车上，梅兰德不得不再次驾驶安全车出场。
5圈之后，前一天登上领奖台的马库斯·阿姆斯特朗在冲上3号弯的上坡路段，也突然没了速度，使得安全车第四次出场。
尽管比赛3次重新开始，但是驾驶MP Motorsport赛车的德鲁戈维奇不为所动，并且很快甩开了第二位的路易·德莱特拉兹。最终，去年在F3只拿到一个积分的巴西车手，在F2的第二场比赛中就站上领奖台最高处。
哈斯替补车手德莱特拉兹虽然落后2.4秒，但是顶住了威廉姆斯青年车手丹·迪克特姆施加的压力。俩人分获第二、三名。
在周六登上领奖台的俄罗斯年轻车手罗伯特·施瓦茨曼名列第四，领先雷诺运动学院的克里斯蒂安·伦德嘉德。
日本车手松夏信治防守住了米克·舒马赫后拿到第六名。德国人在主赛里因个人失误而错过争夺胜利的机会，并且掉出积分区。从第11位发车的他以第七名完赛。
而威廉姆斯替补车手杰克·埃肯从冲刺赛获胜的卡勒姆·埃洛特手里抢走最后一个积分。
前一天在主赛中因机械故障的周冠宇，从第17位发车，力求追到积分区。但是在他往前赶的过程中，不幸在达鲁瓦拉与吉奥托的事故中成为无辜受害者。当时，周冠宇正在从4号弯的外线超越前队友。为了紧急避让，他不得不走上沙石带。此后，中国小将虽然使出全力，但是赛车受到轻微损伤令他无法继续往前追，只能接受第15名的结果。
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|FIA F2
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|斯皮尔堡
|Author
|Frankie Mao
F2斯皮尔堡第二回合：新人德鲁戈维奇领跑获胜
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