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F2斯皮尔堡排位赛：周冠宇强势摘下新赛季首个杆位

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F2斯皮尔堡排位赛：周冠宇强势摘下新赛季首个杆位
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2020年7月3日 下午3:51

雷诺F1试车手周冠宇在红牛环举行的F2赛季首场排位赛里摘下本赛季第一个杆位。

在推迟了三个月多月之后，F2新赛季在奥地利红牛环赛道揭幕。去年获得年度新人奖的周冠宇驾驶UNI-Virtuosi赛车在首场被红旗打断的自由练习里位居第四。

进入30分钟的排位赛，中国小将在第一个计时圈做出1分15.115秒，立即攀升到第一。尽管今年升入F2的印度车手杰安·达鲁瓦拉很快跑出更快的时间。但是周冠宇立即还以颜色，以突破1分15秒大关的1分14.780秒重返首位。

此后没有其他车手能够打破这个时间，中国小将就此拿下本赛季第个杆位，也是个人在F2系列赛中的第二个。

在排位赛结束还有5分多钟时，日本车手佐藤万璃音停在赛道上引发了红旗。当阶段恢复之后，多位车手成功刷新了时间。

此前与达鲁瓦拉时间完全相同的巴西人菲利普·德鲁戈维奇提升到1分14.880秒，但是仍然无法威胁到周冠宇，屈居第二。

另一位UNI-Virtuosi车手卡勒姆·埃洛特以1分14.884秒，力压另一名雷诺车手学院成员克里斯蒂安·伦德嘉德和米克·舒马赫上升到第四。而达鲁瓦拉没能改进个人时间，滑落到了第六位。

周冠宇去年的队友卢卡·吉奥托名列第七，而俄罗斯人罗伯特·是瓦茨曼、威廉姆斯青年车手丹·迪克特姆和哈斯替补车手路易·德莱特拉兹分列第八至第十。

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Author Frankie Mao

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