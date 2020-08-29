F2斯帕首回合：梅塞平被判违规后，角田裕毅获胜

赛前，为了纪念去年在周六比赛中发生事故而去世的安东恩·休伯特，F2车手、F1车手及车队成员，与法国车手的家人、去年同样卷入事故的胡安·曼努埃尔·科雷亚一起默哀一分钟。

从杆位发车的角田领先进入一号弯，而他的日本同胞松下信治在发车阶段超过了梅塞平并上升到第二。但是不久后，MP Motorsport车手的软胎就严重衰退，让他排名不断下滑。

第四圈，松下试图防守他的新秀队友菲利普·德鲁戈维奇，但是被剐蹭到货轮胎后直接在Blanchimont撞上了护墙，就此退赛。这次事故引发了虚拟安全车，但是根据F2比赛规则，车手们不能在该情况下进站。

角田在第10圈比梅塞平晚一圈进站，而换胎时的耽搁，让他被俄罗斯人抢到了身前。当俩人重新回到领先位置后，为比赛的胜利展开了激烈的缠斗。

值得一提的是，Hitech GP车手因为在维修区里重新启动时直接冲向了其他车队的区域，导致一名工作人员不得不做出避让动作而将在赛后受到调查。

尽管如此，角田试图在赛道上解决战斗，在最后几圈里连续向梅塞平发起进攻。倒数第二圈争夺位置过程中，俄罗斯车手在5号弯把对手逼出赛道。赛会干事在比赛结束时做出了裁决，判定梅塞平违规并罚时5秒。这意味着角田获得了个人本赛季的第二场胜利。

因为领先第三名米克·舒马赫6.2秒冲线，所以梅塞平保住了第二名。不过，原本就要在赛后面见赛会干事的他，又因为车检区撞倒第二名的停车牌而多了一个调查事件。

排位赛第七名的德国人完成出色的发车，直接上升到第四名，并在超过松下之后就一直处于前三位。他最终领先路易·德莱特拉兹4秒多钟完赛。而另一名Prema车手罗伯特·施瓦茨曼则获得第五名。

从第六位发车的周冠宇，选择了用较硬轮胎来跑第一节的反向策略。虽然在前两圈过后落到第八，但是在虚拟安全车时段结束后上升到第四，并在使用软胎发车的车手进站后领跑比赛。

不过，UNI-Virtuosi车队的策略成效并不大。周冠宇在第13圈时就被梅塞平把差距缩小到20秒以内。在又坚持了3圈后，中国车手进站换胎。虽然他出站后处于第六位，但是轮胎没有温度，让他连续被多辆赛车超过，一度落到第十。

虽然周冠宇在还剩5圈时上升到第七，但是面对轮胎策略相同的丹·迪克特姆，追赶并不容易。最后一圈，中国小将好不容易赶到对手身后，但是在最后一个弯角的超车尝试没有成功，让他以0.2秒之差未能抢到第六，尽管第七名将让他在周日的冲刺赛里从第一排发车。

倒数第三圈，罗伊·尼萨尼超过卢卡·吉奥托后拿到第八名，将在第二回合从第一位发车。

相比之下，积分榜领头羊卡勒姆·埃洛特同样度过了一场艰苦的比赛。本赛季第一次从中下游位置发车的英国人，只是勉强追回一个积分。

与此同时，代替前一场受伤的肖恩·格莱尔为DAMS车队比赛的爱沙尼亚车手朱利·维普斯名列第11位。

积分榜第二位的施瓦茨曼凭借着第五名和最快单圈，把同埃洛特的分差缩小到7分。同时，角田在连续两天收获29分后，超过本场比赛再次没有积分入账的克里斯蒂安·伦德嘉德，上升到第三名。