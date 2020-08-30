F2斯帕次回合：施瓦茨曼获胜，周冠宇第三

开局阶段的安全车时段过后，处于前二位的罗伊·尼萨尼就与丹·迪克特姆为头名展开激烈争夺。两名威廉姆斯学院成员在Les Combes的较量中发生了碰撞，结果以色列人被直接顶上护墙后退赛。虽然迪克特姆能够继续比赛，但是将在赛后接受调查。

碰撞发生的同时，一直紧跟在后的施瓦茨曼趁机取得了领先。并且得益于后方的战斗，俄罗斯人以9秒的优势率先完赛，拿到了本赛季个人第三场胜利。

由于卡勒姆·埃洛特在第一圈受到角田裕毅顶撞后退赛而一分不得，施瓦茨曼就此重返积分榜头名。

从第六位发车的米克·舒马赫在比赛中段超过了周冠宇之后。在他的追击下，迪克特姆在最后一弯锁死轮胎而丢失了节奏，被Prema对手抢到了第二。此后，德国人利用迪克特姆与周冠宇缠斗的机会拉开差距，获得了本场第二名。他的连续第三个领奖台，帮助Prema包揽了前二名，同时在车队积分榜上超过此前领跑的UNI-Virtuosi。

从第一排发车的周冠宇在起步时再次遭遇了老问题，落到了第五位。但是，安全车的出现让他能够紧紧咬住前车。尼萨尼与迪克特姆引发的第二次安全车时段后，中国小将在最后一弯强硬地从内线超过路易·德莱特拉兹。虽然此后被舒马赫超过，但是紧追迪克特姆之后，他又在最后一弯如法炮制，就此进入了前三名。

倒数第四圈里，菲利普·德鲁戈维奇把佐藤万璃音撞出比赛，短暂地引发了虚拟安全车。而比赛恢复之后，接连的激烈争夺令迪克特姆的轮胎严重衰退，在最后三圈里排名一路下滑，最终掉出了积分区。

此前未能超过周冠宇的尼基塔·梅塞平，以第四名完赛，领先卢卡·吉奥托。德莱特拉兹名列第六。克里斯蒂安·伦德嘉德终结了多场的积分荒，以第七名完赛。阿特姆·马克洛夫则拿到了本赛季个人第一个积分。