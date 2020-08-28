F2斯帕排位赛：角田裕毅摘下杆位，周冠宇第六

排位赛开始不久后，巴西车手吉里尔姆·萨玛亚的赛车在Blanchimont 路段突然起火，好在他本人安然无恙。但是为了拖走停下的Campos赛车，阶段被迫中断。而正当赛道才重新开放，由于牵引车停靠位置有危险，赛会再次打出红旗，勒令其回到原来比较安全的位置。此时，排位赛剩下一半左右的时间。

角田裕毅在第一个计时圈做出了1分57.994秒，高居第一的同时领先第二快的米克·舒马赫0.2秒之多。而从第三位的埃洛特到第六名的周冠宇，差距在0.2秒之内。

最后6分钟里，所有车手又进行第二轮冲刺，并且都在一定程度上提高了个人时间。角田进步了近0.4秒，把标杆提高到1分57.593秒。但是舒马赫和埃洛特上升幅度并不大，反而是尼基塔·梅塞平一举进步了0.7秒，但是仍然不足以对日本车手构成威胁。Carlin新秀自红牛环的第二个周末之后，拿下了自己在F2的第二个杆位。

梅塞平虽然无缘杆位，但是足够获得第二的位置，并且领先另一名日本车手松下信治。积分榜排名第二的罗伯特·施瓦茨曼则在最后一圈过后上升到第四名。

曾在银石拿到杆位的菲利普·德鲁戈维奇的第二圈比周冠宇的第二次尝试快了0.008秒。俩人将一起在第三排发车。

第一个计时圈分别排名第二、五位的舒马赫和德莱特拉兹，滑落到第七、八名。而埃洛特更是一落千丈，只能在周六的比赛里从第12位发车。

积分榜上拥有18分优势的英国人，在前六场排位赛里全都进入前三，不得不面对本赛季第一次从中下游位置发车的困难。

凭借杆位所斩获的4个积分，角田与积分榜第三的克里斯蒂安·伦德嘉德只差一分。而丹麦人因为第二个计时圈违反了赛道界限规则被删除，只能从第18位起步。

丹·迪克特姆因为前一天的新冠病毒检测结果无法确定，缺席了上午的练习阶段。但是第二次检测阴性的结果，让他赶上了排位赛，将从第14位投入比赛。

爱沙尼亚车手朱利·维普斯顶替前一场比赛中背部受伤的肖恩·格莱尔，为DAMS车队参赛，但是没有在排位赛里做出时间。