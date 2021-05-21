F2摩纳哥第一回合：周冠宇领跑全场实现赛季二连胜

休战一个多月后，F2在摩纳哥进行第二轮的较量，周冠宇作为积分榜领头羊，继续自己挑战年度冠军的征程。

在周四下午进行的排位赛里，分在第二组出场的周冠宇，获得本组第五名，总时间榜第十。虽然这意味着他在周日的主赛里只能从第五排发车，但是根据前十名倒叙发车规则，在第一回合占据第一的发车位。

发车阶段，周冠宇发车稳健，第一个通过一号弯后开始领跑。与此同时，他的UNI-Virtuosi队友菲利普·德鲁戈维奇被另一位Alpine学院成员克里斯蒂安·伦德加德超过。

此后，周冠宇很快甩开了Alpine“校友”，建立了牢固的领先优势。30圈的比赛半程时，伦德加德的赛车尾部冒出白烟，令他不得不退赛。德鲁戈维奇顺势上升到第二位，但是中国小将已经跑远。

眼看比赛没有了悬念，第25圈时，吉安卢卡·佩特科夫的赛车撞墙后停下，虚拟安全车信号发出后不久，安全车就被派出场，并且带领了两圈。比赛重新开始时，周冠宇进行了老道的压车，在接近最后一弯时开始加速，顺利地守住领先位置。

最终，他以2.3秒的领先时间，夺得了本赛季个人第二个回合胜利，这个成绩也让他在积分榜上继续领跑。

德鲁戈维奇以第二名完赛，帮助UNI-Virtuosi包揽了前二名。威廉姆斯试车手罗伊·尼萨尼，在伦德加德退赛后得以前进一名，由此登上了领奖台。

拉尔夫·博尚向前三名的冲击无功而返，只能接受第四名的结果。尤里·维普斯则经受住了丹·迪克特姆整场的压力，以第五名完赛。蒂奥·博切尔与去年F3年度冠军奥斯卡·皮亚斯特雷分列第七八名，廉姆·劳森位列第九。罗伯特·施瓦茨曼在最后时刻超过了杰安·达鲁瓦拉，在抢到积分的同时，将在第二回合从第一位发车。