F2巴塞罗那首回合：松下信治乱战中奇迹获胜，周冠宇最后圈冲到第三

杆位发车的UNI-Virtuosi车手卡勒姆·埃洛特虽然在一号弯的争夺里被罗伯特·施瓦茨曼超过，但在阿特姆·马克洛夫停车引发的第一次安全车之后，他在第8圈就超过Prema车手夺回第一。而英国人换胎后，在完成进站的车手中间占据领先，并在一直处于自己的节奏里。

从第四位发车用硬胎发车的米克·舒马赫在一号弯就上升到第三。当埃洛特和队友进站后，德国人上升到第一，试图以反向的策略争夺胜利。但是，在达到45摄氏度的赛道温度之下，硬胎的消耗比预计更快，使得他的单圈速度减重变慢。

此时，换上新硬胎的埃洛特不断超过没换胎的赛车。当舒马赫在第23圈不得不进站时，英国人连续超过丹·迪克特姆和尼基塔·梅塞平，回到领跑位置。而德国人出站后跌落到第13位。

然而，眼看比赛向着有利于埃洛特的方向发展。久里亚诺·阿莱西与肖恩·格莱尔发生碰撞后打转并停在赛道上，使得安全车出动。吸取了银石教训的UNI-Virtuosi车队坚决地把自己的车手召回，让埃洛特换上排位赛里使用过的软胎出场。在他身后的施瓦茨曼采取了同样的战术。

此时，在第六圈第一个进站的角田裕毅没有进站，就此上升到第一。而埃洛特在出站后夹在Carlin车手和他的日本同胞松下信治之间。MP Motorsport车手从第18位发车，用硬胎进行自己的第一节，正好在安全车出动前完成了换胎，顺势上升到第三。

安全车在第28圈离开，前三位的车手立即展开激战。在紧咬了一圈后，埃洛特试图攻击角田，非但没有成功，反而被松下超过，而且因为骑上路肩而打乱了节奏，又被紧随其后的施瓦茨曼超过。

两圈后，松下又超过了角田后上升到了第一，施瓦茨曼也趁机超车得手。就在此时，落在靠后位置的罗伊·尼萨尼在一号弯里冲出赛道撞墙，让安全车不得不第三次驶上赛道。

先前的安全车时段结束后，周冠宇在超过遇到问题的杰克·埃肯后，处于第七名。第8圈第一次常规进站时，因为换胎程序稍慢，中国小将被同圈进站的施瓦茨曼拉开了距离，而且之后被晚了4圈进站的菲利普·德鲁戈维奇超过。当时，他没有急于追赶，而是控制着自己的车速，试图在尾声阶段向前车发起冲击。

阿莱西德事故发生后，周冠宇同样进站换上软胎。虽然这让他落到了舒马赫之后，但在尼萨尼引发的第三次安全车前，他超过德国对手，上升到第六。

最后一次安全车在第34圈离场，此时60分钟的比赛时间已经用尽，赛会宣布进入最后一圈。赛道上展开了乱战。松下顶住了施瓦茨曼的压力后率先冲线，成为本赛季第九位赢得比赛胜利的车手——F2也见证了连续两场比赛由两位日本车手胜出。

第三名的战斗更加激烈。角田、梅塞平和埃洛特在争夺中互相干扰了节奏，被周冠宇逮住机会一口气超过三辆赛车，收获了领奖台的最后一个位置。角田名列第四，而埃洛特只能接受第五名的结果。舒马赫和德鲁戈维奇分列第六、七名，而从第20位发车的卢卡·吉奥托拿到了第吧，领先迪克特姆。路易·德莱特拉兹得到最后一个积分。