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FIA F2 / 巴塞罗那 / 比赛报告

F2巴塞罗那次回合：德鲁戈维奇遥遥领先后获胜

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F2巴塞罗那次回合：德鲁戈维奇遥遥领先后获胜
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2020年8月16日 上午10:05

菲利普·德鲁戈维奇在F2巴塞罗那冲刺赛中，凭借发车阶段的超车，领跑全场后赢得本赛季第二场胜利。

从第一排发车的德鲁戈维奇趁着第一位的卢卡·吉奥托启动略慢，领先进入一号弯，并且很快扩大了多秒的优势。此后的26圈里，这位巴西新秀遥遥领先，最终以巨大的优势获胜，继揭幕战周末的周日比赛后，再次收获胜利。

卡勒姆·埃洛特同样在起步阶段超过了吉奥托，但是意大利人在第三圈完成反超后回到第二。当英国人因轮胎消耗而逐渐无法跟上节奏后，吉奥托稳稳地以第二名完赛。米克·舒马赫在超过埃洛特后，回到了与发车名次相同的排名。

比赛过后半，两名UNI-Virtuosi车手都对轮胎感到挣扎。周冠宇比他的队友遇到的轮胎衰退更严重，并且第18圈被角田裕毅超过。此后在抵御周六获胜的松下信治时，中国车手在一号弯前左前轮严重锁死，导致他无法继续防守，只能进站更换轮胎，因此跌出了积分区。

两名日本车手分列第四、五名，这一次角田裕毅领先松下信治。尼基塔·梅塞平拿到第六名，领先佩德罗·皮盖。巴西人本赛季第一次获得积分。

克里斯蒂安·伦德嘉德在最后一圈倒数第二个弯超过埃洛特后，以第八名完赛。但是他因为在最后一个减速弯“离开赛道并获益”，被罚5秒。这意味着积分榜领头羊埃洛特获得了最后一个积分。

本场比赛只有21名车手参加。DAMS的肖恩·格莱尔由于在第一回合比赛中脊椎受伤而错过了冲刺赛。周六比赛尾声时刻，印尼车手突然无法继续比赛，只能停下赛车。而根据赛会发出的通知，格莱尔无法自己离开赛车，最终由医疗人员解救出驾驶舱并且直接送到就近的Granollers医院。

经过检查，格莱尔脊椎D4断出现骨裂，而造成的原因是他在轧到路肩时受到了达到45G的作用力。虽然当天晚上他就已经获准出院，并且认为自己可以很快康复，但是无法立即重返赛道。

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Series FIA F2
Event 巴塞罗那
Author Frankie Mao

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