F2巴塞罗那排位赛：埃洛特摘下杆位，周冠宇第三

法拉利旗下年轻车手罗伯特·施瓦茨曼在第一轮计时中做出1分28.862秒，在早些时候占据着时间榜第一。此时，埃洛特只落后了不到0.02秒。

更换新轮胎出场后，英国人在第二圈跑出1分28.381秒后上升到第一。巴西车手菲利普·德鲁特维奇以一圈1分28.767秒，跃居到第二。但是不久后，Prema新秀进步到1分28.564秒。

本场排位赛，周冠宇采用了与其他车手不同的出场战术。在倒计时还剩22分钟时，才第一次出场。利用完全空旷的赛道，中国车手跑出1分28.876秒，以0.014秒之差排在第二。

这个战术让他在第二圈时也能避免大量车流，虽然相比第一圈时，这次的准备圈还是受到一些赛车的影响。在他的第二个计时圈，雷诺F1试车手把自己的时间提高了0.27秒，不过仍与队友相差了0.22秒，落在第三名。

埃洛特就此连续两个周末拿下主赛的杆位。而在拿到对应的4个积分后，英国人在积分榜上把领先优势扩大到23分。施瓦茨曼将在F2里第一次在周六从头排发车，也是他今年参赛以来最好的发车位置。周冠宇则将与德鲁戈维奇一起从第二排发车。

本场排位赛的第五名到第八名之间只有0.01秒的差距，但是区分了米克·舒马赫、角田裕毅、杰克·埃肯和丹·迪克特姆。尼基塔·梅塞平则与路易·德莱特拉兹将从第五排发车。