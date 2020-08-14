Top events
Formula 1
R
Formula 1
70周年大奖赛
07 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
西班牙大奖赛
14 8月
Event finished
Summary 成绩
电动方程式
R
电动方程式
柏林E-Prix第五场
12 8月
Event finished
Summary 成绩
R
电动方程式
柏林E-Prix第六场
13 8月
Event finished
Summary 成绩
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
FIA F2 / 排位赛报告

F2巴塞罗那排位赛：埃洛特摘下杆位，周冠宇第三

shares
comments
F2巴塞罗那排位赛：埃洛特摘下杆位，周冠宇第三
By:
2020年8月14日 下午3:54

卡勒姆·埃洛特在F2巴塞罗那排位赛中拿下本赛季个人第三个杆位，英国车手的UNI-Virtuosi队友周冠宇获得第三名。

法拉利旗下年轻车手罗伯特·施瓦茨曼在第一轮计时中做出1分28.862秒，在早些时候占据着时间榜第一。此时，埃洛特只落后了不到0.02秒。

更换新轮胎出场后，英国人在第二圈跑出1分28.381秒后上升到第一。巴西车手菲利普·德鲁特维奇以一圈1分28.767秒，跃居到第二。但是不久后，Prema新秀进步到1分28.564秒。

本场排位赛，周冠宇采用了与其他车手不同的出场战术。在倒计时还剩22分钟时，才第一次出场。利用完全空旷的赛道，中国车手跑出1分28.876秒，以0.014秒之差排在第二。

这个战术让他在第二圈时也能避免大量车流，虽然相比第一圈时，这次的准备圈还是受到一些赛车的影响。在他的第二个计时圈，雷诺F1试车手把自己的时间提高了0.27秒，不过仍与队友相差了0.22秒，落在第三名。

埃洛特就此连续两个周末拿下主赛的杆位。而在拿到对应的4个积分后，英国人在积分榜上把领先优势扩大到23分。施瓦茨曼将在F2里第一次在周六从头排发车，也是他今年参赛以来最好的发车位置。周冠宇则将与德鲁戈维奇一起从第二排发车。

本场排位赛的第五名到第八名之间只有0.01秒的差距，但是区分了米克·舒马赫、角田裕毅、杰克·埃肯和丹·迪克特姆。尼基塔·梅塞平则与路易·德莱特拉兹将从第五排发车。

Cla # Driver Team Time Gap
1 4 United Kingdom Callum Ilott United Kingdom UNI-Virtuosi 1'28.381  
2 21 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 1'28.564 0.183
3 3 China Guanyu Zhou United Kingdom UNI-Virtuosi 1'28.601 0.220
4 15 Brazil Felipe Drugovich Netherlands MP Motorsport 1'28.767 0.386
5 20 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 1'28.889 0.508
6 7 Japan Yuki Tsunoda United Kingdom Carlin 1'28.903 0.522
7 9 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 1'28.979 0.598
8 2 United Kingdom Dan Ticktum France DAMS 1'28.986 0.605
9 24 Russian Federation Nikita Mazepin United Kingdom HitechGP 1'29.033 0.652
10 11 Switzerland Louis Deletraz Czech Republic Charouz Racing System 1'29.199 0.818
11 16 Russian Federation Artem Markelov Germany HWA AG 1'29.297 0.916
12 8 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 1'29.308 0.927
13 1 Indonesia Sean Gelael France DAMS 1'29.316 0.935
14 6 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 1'29.333 0.952
15 22 Israel Roy Nissany Italy Trident 1'29.469 1.088
16 23 Japan Marino Sato Italy Trident 1'29.493 1.112
17 12 Brazil Pedro Piquet Czech Republic Charouz Racing System 1'29.524 1.143
18 14 Japan Nobuharu Matsushita Netherlands MP Motorsport 1'29.641 1.260
19 5 New Zealand Marcus Armstrong France ART Grand Prix 1'29.686 1.305
20 25 Italy Luca Ghiotto United Kingdom HitechGP 1'29.690 1.309
21 17 France Giuliano Alesi Germany HWA AG 1'29.748 1.367
22 10 Brazil Guilherme Samaia Spain Campos Racing 1'30.093 1.712
VIEW FULL RESULTS
 
F2银石次回合：Prema车手相撞送礼，角田裕毅收获首胜

Previous article

F2银石次回合：Prema车手相撞送礼，角田裕毅收获首胜
Load comments

About this article

Series FIA F2
Author Frankie Mao

Trending Today

汉密尔顿和维斯塔潘声称“排位赛引擎模式”禁令不会有作用
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

汉密尔顿和维斯塔潘声称“排位赛引擎模式”禁令不会有作用

博塔斯向“邻居”汉密尔顿“投诉”其爱犬
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

博塔斯向“邻居”汉密尔顿“投诉”其爱犬

Latest news

F2巴塞罗那排位赛：埃洛特摘下杆位，周冠宇第三
F2 FIA F2 / 排位赛报告
43m

F2巴塞罗那排位赛：埃洛特摘下杆位，周冠宇第三

F2银石次回合：Prema车手相撞送礼，角田裕毅收获首胜
F2 FIA F2 / 比赛报告

F2银石次回合：Prema车手相撞送礼，角田裕毅收获首胜

F2银石首回合：埃洛特控制全场后获胜
F2 FIA F2 / 比赛报告

F2银石首回合：埃洛特控制全场后获胜

F2银石排位赛：埃洛特力压伦德嘉德摘下杆位
F2 FIA F2 / 排位赛报告

F2银石排位赛：埃洛特力压伦德嘉德摘下杆位

Trending

1
Formula 1

汉密尔顿和维斯塔潘声称“排位赛引擎模式”禁令不会有作用

2
Formula 1

博塔斯向“邻居”汉密尔顿“投诉”其爱犬

Latest news

F2巴塞罗那排位赛：埃洛特摘下杆位，周冠宇第三
F2

F2巴塞罗那排位赛：埃洛特摘下杆位，周冠宇第三

F2银石次回合：Prema车手相撞送礼，角田裕毅收获首胜
F2

F2银石次回合：Prema车手相撞送礼，角田裕毅收获首胜

F2银石首回合：埃洛特控制全场后获胜
F2

F2银石首回合：埃洛特控制全场后获胜

F2银石排位赛：埃洛特力压伦德嘉德摘下杆位
F2

F2银石排位赛：埃洛特力压伦德嘉德摘下杆位

F2银石次回合：迪克特姆顶住伦德嘉德猛追后获胜
F2

F2银石次回合：迪克特姆顶住伦德嘉德猛追后获胜

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权