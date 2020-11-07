F2和F3引入重大规则调整以降低参赛成本

一直以来，只要F2和F3都以每个比赛周末两回合的形式进行。但是从2021赛季开始，将变成三回合比赛。

虽然明年的具体赛历没有公布，但是F2将只有8个比赛周末。不过，整个赛季总共进行24回合比赛，与今年12轮的总回合数相等。而F3将前往7个比赛地点，进行总共21回合比赛，比2020赛季的18回合更多。

在此之前，F1大奖赛周末最紧密的赛程，是除了F2、F3的4个回合之外，还有保时捷卡雷拉杯。如今，考虑到两项初级方程式各增加一个回合，意味着已经饱和的周末日程难以填充，F3将不再安排在大奖赛周末进行。

近年来，F2和F3的参赛成本，已经对一些车手带来了影响。特别是新冠肺炎疫情爆发之后，使得情况进一步恶化。可以理解的是，通过减少举办地，有助降低物资运输的成本。同时，同时参加两项赛事的初级方程式车队，也能整合人力资源。

与此同时，赛事方与引擎供应商达成协议，将减少引擎租赁和备用引擎的费用。此外，原本每三年一次的F2底盘更新，将暂停进行。这意味着当前使用的2018款Dallara F2底盘将沿用到至少2023年。

虽然F3赛车的循环期限要到2022年，但声明中表示“很有可能在接下来的赛季里继续使用”。

F2和F3赛事CEO布罗诺·迈克尔表示，这些举措势在必行。“2005年GP2系列赛创立的时候，我们的核心价值观之一就是成本控制。今天——比任何时候——它必须是我们策略的重点。

“我们这次宣布的措施很关键，因为它们不仅对两项锦标赛的运作方式有影响，还对赛历和比赛周末的的时间表有影响，因此还有《竞赛规则》。此外，当前参加两项锦标赛的车队，将有可能在两项赛事之间共用一组人员，从而减少额外的成本。

“我们强烈感觉到必须这么做，并且尽可能快地落实，确保两项锦标赛在接下来几年里的稳定。”