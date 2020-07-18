F2亨格罗林第一回合：施瓦茨曼以反向策略强势胜出

排位赛名列第11位的施瓦茨曼用中性胎起步，在用软胎起步的领先集团进站后，成为比赛的领跑者，而且一直坚持跑了27圈。

虽然施瓦茨曼在出站时锁死了轮胎，被卢卡·吉奥托超过，但是很快他就依靠软胎的优势，连续超过意大利人以及从杆位发车的UNI-Virutosi车手卡勒姆·埃洛特。俄罗斯人马不停蹄地追上Prema队友、在较早进站轮次后领跑的米克·舒马赫。最终，这位俄罗斯新秀以15秒的优势获得本赛季个人第二场主赛的胜利。

另一名俄罗斯车手尼基塔·梅赛平同样依靠晚进站的策略，在第16位发车的情况下，以第二名完成比赛。

舒马赫成为前三名中唯一以软胎起步的车手。出色的发车帮助德国人在第一圈上升到第三。虽然在换胎后被先进站的埃洛特超过，但是他很快又完成反超并成为实际的领跑者，直到被尾声阶段速度更快的新秀队友以及梅赛平超过。

卢卡·吉奥托在顶住了比赛中期轮胎衰竭的压力后，又在最后阶段超过埃洛特，以第四名完成比赛。

排位赛两位车手进入前三的UNI-Virtuosi车队在比赛中遭遇挫折。埃洛特为应对最早进站的丹·迪克特姆而在第七圈就进站。轮胎在后几圈衰竭，令他的排名不断下滑。先后被菲利普·德鲁戈维奇、杰安·达鲁瓦拉和陆毅·德莱特拉兹超过，落到了第八名。不过，英国人将在冲刺赛从第一位发车。

相比埃洛特，他的队友周冠宇损失更大。从第三发车的中国小将在起步时出现差池，在一号弯就落到了第八。虽然早进站让他追回了几个位置，但是在紧追前队友吉奥托不成功之后，轮胎的衰退令他在后几圈无能为力，最终被迪克特姆挤到第十名，只能收获安慰性的一个积分。

比赛初，比赛出现了一系列事故。罗伊·尼萨尼在第二圈开始时在一号弯刹车不及，撞上了队友佐藤万璃音，由此引发了第一个安全车时段。

之后，吉奥托在防守克里斯蒂安·伦德嘉德时，导致了后者有前轮爆胎，而丹麦人在换胎不久后无法坚持继续比赛。但是，赛会干事认定只是正常的比赛事故。

而在这起事故中，另一位ART车手马库斯·阿姆斯特朗避让伦德嘉德不及，也导致自己爆胎，而且又在进站过程中因为等待丹麦人而险些熄火。新西兰人几近周折返回赛道，但还是早早退赛。阿特姆·马克洛夫则成为另一位退赛者。