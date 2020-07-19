F2亨格罗林次回合：吉奥托不进站赌博收获回报，周冠宇收获积分

接近30摄氏度的赛道温度，令这场冲刺赛成为轮胎性能差异的较量。众多车手发现轮胎衰退十分严重，早早地开始进站。

前一回合活动第八名的埃洛特以较硬的轮胎从第一位发车，在前半程领跑。第16圈进站换上软胎后，他依然处于靠前的位置，并且以每圈3-5秒的优势往回追。

然而，吉奥托坚持留在赛道上的决心收获了回报。虽然埃洛特在最后一圈快马加鞭已经追到视线范围内，但是时间不够。意大利人在赛车侧滑的情况下，以0.423秒的微弱优势领先UNI-Virtuosi车手完赛，收获了本赛季回归F2后第一场胜利。

比埃洛特晚一圈进站的米克·舒马赫，虽然比Prema罗伯特·舒瓦兹曼和吉奥托的Hitech GP队友尼基塔·梅赛平早两圈换胎，但是趁着对手出站后轮胎还没进入工作状态，完成超越。德国人本周末连续两回合登上第二个领奖台，扫去一周前在冲刺赛里因灭火器意外打开而退赛的阴霾。

施瓦茨曼和梅赛平领先路易·德莱特拉兹和杰安·达鲁瓦拉，四人分列第四至第七名。

积分区的最后一个位置被周冠宇惊现地拿下。他在起步后排名再次下滑，而且比队友埃洛特晚3圈进站。但是换上较新的轮胎后，中国小将发起猛追，一路超过雷诺运动学院“校友”克里斯蒂安·伦德嘉德、肖恩·格莱尔、马库斯·阿姆斯特朗、久里亚诺·阿莱西后拿到了最后一个积分。

与此同时，凭借在最后时刻做出全场最快单圈，今年担任雷诺F1试车手的周冠宇又拿到额外额的两分，在很大程度上弥补了这个周末的损失。