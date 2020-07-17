F2亨格罗林排位赛：埃洛特雨地中摘杆位，周冠宇第三

排位赛在雨中开始，仅仅进行了5分钟，就因为Campos车队的圭尔赫姆·萨迈亚的停车而引发红旗。

在阶段恢复之后，去年效力于UNI-Virtuosi车队、今年意外回归后加入Hitech GP的卢卡·吉奥托成为杆位的有力竞争者，做出1分51.075秒的准杆位时间。

不过，埃洛特在多次尝试之后，把个人时间提高到1分50.767秒，超过意大利人后占据第一。周冠宇也逐渐在雨地上找到感觉，跑出一圈1分51.290秒，超过DAMS车队的威廉姆斯青年车手丹·迪克特姆后上升到第三位。

进入最后4分钟，当车手们刚刚出场准备再做一个冲刺圈时，杰安·达鲁瓦拉冲出赛道导致红旗再度出现。之后，赛会干事宣布排位赛不会继续进行。

就此，卡拉姆拿到他在F2系列赛例的第二个杆位，周冠宇将与迪克特姆一起从第二排发车。

在中国小将身后的将是Prema车队的米克·舒马赫。德国人一度做出最快的时间，但很快被吉奥托和迪克特姆超过。另一名雷诺运动学院成员克里斯蒂安·伦德嘉德名列第六。

前两个比赛周末都登上过领奖台的马库斯·阿姆斯特朗与威廉姆斯替补车手杰克·埃肯分列第七、八名。前十名的最后两个位置则有肖恩·格莱尔和久里亚诺·阿莱西占据。