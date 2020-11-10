Top events
Formula 1
R
Formula 1
艾米利亚-罗马涅大奖赛
27 10月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
巴林大奖赛
Tickets
27 11月
Next event in
16 days
See full schedule
MotoGP
R
MotoGP
French GP
11 10月
Event finished
Summary 成绩
卡丁车
R
卡丁车
World Cup
01 10月
Event finished
See full:
日程 成绩 积分榜
Tickets
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
FIA F2 / 重大新闻

2021赛季F2和F3赛程公布

shares
comments
2021赛季F2和F3赛程公布
By:

紧随着F1公布2021年临时赛历，F2和F3同样发布明年暂定的比赛日程，沙特阿拉伯吉达和美国奥斯汀将首次分别接待两项初级方程式。

上周末，F2和F3宣布从2021赛季开始，从原本的周末两回合变为三回合。同时，两项系列赛不会共享同一个比赛周末，以此降低赛事的参赛成本。前者将进行8个比赛周末，而后者为7个周末。

F1刚刚公布了2021赛季23个日期构成的临时版赛历，尽管由于越南方面发生的变化，第四个比赛周末处于待定状态。

F2新赛季将与常规时期一样，从巴林启动，随后将作为摩纳哥大奖赛的垫赛，再接着则会前往巴库。银石则将作为2021赛季的半程点，但此后赛事将进入接近2个月的休战期，直到9月第二个周末在蒙扎继续再战。最后的三个周末分别是索契、新加入F1赛历的沙特阿拉伯吉达街道赛，以及常规的阿布扎比。其中，索契与吉达之间也有2个月的间隔，而最后两个周末却是背靠背。

相比之下，F3赛季将更多地在欧洲进行，但直到5月初才会在巴塞罗那的F1大奖赛周末揭幕。接着，保罗·里卡德、红牛环、亨格罗林、斯帕这些不会接待F2的大奖赛，将成为F3年轻车手的舞台。而计划首次办赛的荷兰赞德福尔特也会迎来F3。全年唯一的飞行比赛，将是在10月底前往美国奥斯汀。

2021年F2赛历

日期 地点
3月26-28日 巴林萨基尔
5月22-22日 摩纳哥蒙特卡洛
6月4-6日 阿塞拜疆巴库
7月16-18日 英国银石
9月10-12日 意大利蒙扎
9月24-26日 俄罗斯索契
11月26-28日 沙特阿拉伯吉达
12月3-5日 阿布扎比亚斯码头

2021年F3赛历

日期 地点
5月7-9日 西班牙巴塞罗那
6月25-27日 法国保罗·里卡德
7月2-4日 奥地利斯皮尔堡
7月30-8月1日 匈牙利布达佩斯
8月27-29日 比利时斯帕-弗朗克尚帕
9月3-5日 荷兰赞德福尔特
10月22-24日 美国奥斯汀
F2和F3引入重大规则调整以降低参赛成本

Previous article

F2和F3引入重大规则调整以降低参赛成本
Load comments

About this article

Series FIA F2 , FIA F3
Author Frankie Mao

Trending Today

2021年F1临时赛历出炉，越南榜上无名
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

2021年F1临时赛历出炉，越南榜上无名

Latest news

2021赛季F2和F3赛程公布
F2 FIA F2 / 重大新闻

2021赛季F2和F3赛程公布

F2和F3引入重大规则调整以降低参赛成本
F2 FIA F2 / 重大新闻

F2和F3引入重大规则调整以降低参赛成本

法拉利决心在F2收官站前决定年轻车手2021年命运
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

法拉利决心在F2收官站前决定年轻车手2021年命运

周冠宇感觉自己已经融入雷诺F1车队
Formula 1 Formula 1 / 重大新闻

周冠宇感觉自己已经融入雷诺F1车队

Trending

1
Formula 1

2021年F1临时赛历出炉，越南榜上无名

2h

Latest news

2021赛季F2和F3赛程公布
F2

2021赛季F2和F3赛程公布

F2和F3引入重大规则调整以降低参赛成本
F2

F2和F3引入重大规则调整以降低参赛成本

法拉利决心在F2收官站前决定年轻车手2021年命运
Formula 1

法拉利决心在F2收官站前决定年轻车手2021年命运

周冠宇感觉自己已经融入雷诺F1车队
Formula 1

周冠宇感觉自己已经融入雷诺F1车队

舒马赫、埃洛特、施瓦茨曼完成法拉利F1测试
Formula 1

舒马赫、埃洛特、施瓦茨曼完成法拉利F1测试

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权