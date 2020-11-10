2021赛季F2和F3赛程公布

紧随着F1公布2021年临时赛历，F2和F3同样发布明年暂定的比赛日程，沙特阿拉伯吉达和美国奥斯汀将首次分别接待两项初级方程式。
上周末，F2和F3宣布从2021赛季开始，从原本的周末两回合变为三回合。同时，两项系列赛不会共享同一个比赛周末，以此降低赛事的参赛成本。前者将进行8个比赛周末，而后者为7个周末。
F1刚刚公布了2021赛季23个日期构成的临时版赛历，尽管由于越南方面发生的变化，第四个比赛周末处于待定状态。
F2新赛季将与常规时期一样，从巴林启动，随后将作为摩纳哥大奖赛的垫赛，再接着则会前往巴库。银石则将作为2021赛季的半程点，但此后赛事将进入接近2个月的休战期，直到9月第二个周末在蒙扎继续再战。最后的三个周末分别是索契、新加入F1赛历的沙特阿拉伯吉达街道赛，以及常规的阿布扎比。其中，索契与吉达之间也有2个月的间隔，而最后两个周末却是背靠背。
相比之下，F3赛季将更多地在欧洲进行，但直到5月初才会在巴塞罗那的F1大奖赛周末揭幕。接着，保罗·里卡德、红牛环、亨格罗林、斯帕这些不会接待F2的大奖赛，将成为F3年轻车手的舞台。而计划首次办赛的荷兰赞德福尔特也会迎来F3。全年唯一的飞行比赛，将是在10月底前往美国奥斯汀。
2021年F2赛历
|日期
|地点
|3月26-28日
|巴林萨基尔
|5月22-22日
|摩纳哥蒙特卡洛
|6月4-6日
|阿塞拜疆巴库
|7月16-18日
|英国银石
|9月10-12日
|意大利蒙扎
|9月24-26日
|俄罗斯索契
|11月26-28日
|沙特阿拉伯吉达
|12月3-5日
|阿布扎比亚斯码头
2021年F3赛历
|日期
|地点
|5月7-9日
|西班牙巴塞罗那
|6月25-27日
|法国保罗·里卡德
|7月2-4日
|奥地利斯皮尔堡
|7月30-8月1日
|匈牙利布达佩斯
|8月27-29日
|比利时斯帕-弗朗克尚帕
|9月3-5日
|荷兰赞德福尔特
|10月22-24日
|美国奥斯汀
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|Series
|FIA F2 , FIA F3
|Author
|Frankie Mao
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