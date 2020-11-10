2021赛季F2和F3赛程公布

上周末，F2和F3宣布从2021赛季开始，从原本的周末两回合变为三回合。同时，两项系列赛不会共享同一个比赛周末，以此降低赛事的参赛成本。前者将进行8个比赛周末，而后者为7个周末。

F1刚刚公布了2021赛季23个日期构成的临时版赛历，尽管由于越南方面发生的变化，第四个比赛周末处于待定状态。

F2新赛季将与常规时期一样，从巴林启动，随后将作为摩纳哥大奖赛的垫赛，再接着则会前往巴库。银石则将作为2021赛季的半程点，但此后赛事将进入接近2个月的休战期，直到9月第二个周末在蒙扎继续再战。最后的三个周末分别是索契、新加入F1赛历的沙特阿拉伯吉达街道赛，以及常规的阿布扎比。其中，索契与吉达之间也有2个月的间隔，而最后两个周末却是背靠背。

相比之下，F3赛季将更多地在欧洲进行，但直到5月初才会在巴塞罗那的F1大奖赛周末揭幕。接着，保罗·里卡德、红牛环、亨格罗林、斯帕这些不会接待F2的大奖赛，将成为F3年轻车手的舞台。而计划首次办赛的荷兰赞德福尔特也会迎来F3。全年唯一的飞行比赛，将是在10月底前往美国奥斯汀。

2021年F2赛历

日期 地点 3月26-28日 巴林萨基尔 5月22-22日 摩纳哥蒙特卡洛 6月4-6日 阿塞拜疆巴库 7月16-18日 英国银石 9月10-12日 意大利蒙扎 9月24-26日 俄罗斯索契 11月26-28日 沙特阿拉伯吉达 12月3-5日 阿布扎比亚斯码头

2021年F3赛历