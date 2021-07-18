银石F2主赛：周冠宇强势发车，统治全场获胜

周冠宇的银石周末开局一波三折。周五的排位赛中，他在红旗出现之前压哨冲线，虽然没有拿到杆位，但是获得第一排发车的机会。

周六的第一回合冲刺赛里，中国小将发车后赛车打转，直接退出了比赛。而第二回合里，从最后一位发车的他一路追赶，但是止步于第11名。两个回合没有积分入账，令周冠宇丢失了积分榜领头羊位置，但是困境没有削弱他对周日最重要的决心。

五盏红灯熄灭的瞬间，从赛道内线发车的周冠宇启动迅猛，并且立即向左挤压从杆位发车的Alpine学院“校友”奥斯卡·皮亚斯特雷。蓝色的UNI-Virtuosi赛车顺利地率先进入一号弯，由此开始领跑比赛。

强制的进站窗口开启后，皮亚斯特雷在第7圈进站，此时周冠宇拥有1.5秒的优势，并且告知车队他的轮胎还能继续跑。中国小将多跑一圈后进站，UNI-Virtuosi的换胎团队完成出色的工作，帮助他在回到赛道时继续位居竞争对手之前。

此时，全场第一个进站的丹·迪克特姆利用早一圈进站，超过了皮亚斯特雷。虽然他已经能够看到UNI-Virtuosi赛车，但是周冠宇已经逐渐让轮胎进入工作状态，随后快速跑开。

主场作战的迪克特姆没有能快快速追近，而且反而在超越没有进站的赛车时损失了时间，使得周冠宇建立了3秒以上的间距。与此同时，皮亚斯特雷被挡在没有进站的马泰奥·纳尼尼身后，被实际的前二名车手甩开。

总共29圈的比赛来到第24圈，在杰汉·达鲁瓦拉终于进站后，周冠宇重新回到了全场的领跑位置，并且已经领先迪克特姆4秒。

最后5圈里，周冠宇稳健地领跑，最终以3秒以上的优势，第一个冲过银石的终点线，获得本赛季个人第三场胜利，也成为本赛季迄今为止唯一收获两场主赛冠军的车手。

周冠宇2019年在银石摘下个人F2生涯首个杆位，并在当时周六的主赛里获得第三。去年，他在主赛里更近一步，获得第二名。第三年来到银石作战，这位久事体育旗下车手再上一个台阶——而且是最高领奖台，让《义勇军进行曲》在银石赛道上奏响。

比赛最后阶段，第三名之争成为焦点。最终，皮亚斯特雷在激烈的颤抖中挫败了理查德·维绍尔的努力，让Alpine学院收获了双领奖台完赛的结果。

第一回合冲刺赛获胜的罗伯特·史瓦兹曼以第五名完赛，领先周冠宇的队友菲利普·德鲁戈维奇。巴西人在进站时右前轮换上过慢，但成功追回到第六名。尤里·维普斯获得第七名，蒂奥·波切尔第八，而里瑞姆·赞德利后达鲁瓦拉分列第九十名。

本场比赛，另一位Alpine学院克里斯蒂安·伦德嘉德原本处于积分区，但在换胎后正要离开时，因为左后轮脱落，收到了停10秒的出发。丹麦人最后只能在成绩榜上排名倒数第二位。

银石周末结束后，虽然周冠宇在积分榜上退居第二，但是与皮亚斯特雷只有5分的差距。不过现在F2要进入两个月左右的休赛，直到9月中旬的意大利大奖赛周末恢复进行。