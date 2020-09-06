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FIA F2 / 蒙扎 / 突发新闻

迪克特姆因燃油抽样违规被取消胜利

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迪克特姆因燃油抽样违规被取消胜利
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威廉姆斯旗下年轻车手丹·迪克特姆因未能在比赛后提供燃油样品，被剥夺F2蒙扎冲刺赛胜利，卡勒姆·埃洛特候补获胜。

在开场圈超过路易·德莱特拉兹后，迪克特姆就稳稳处于领跑位置，以4秒多的领先优势第一个冲过终点线。但是英国人直接没能完成回场圈，而是在Curva Grande路段停下赛车，因为担心没有足够的燃油可以提供给国际汽联进行车检。

然而，技术人员在对迪克特姆的DAMS赛车进行燃油取样时，只提取出0.05公斤，远远低于要求的0.8公斤。因此，英国人的胜利被取消。

这个结果意味着第二名完赛的UNI-Virtuosi车手、法拉利车手学院的埃洛特被提升到第一名，雷诺运动学院成员克里斯蒂安·伦德嘉德上升到第二，而米克·舒马赫在前进到第三后，本赛季8次进入前三名。

结果更改之后，埃洛特以149分重新领跑积分榜，而舒马赫超越施瓦茨曼后上升到第二。三名法拉利车手学院成员之间只有9分的差距。

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Author Frankie Mao

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