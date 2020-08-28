科雷亚重返斯帕向休伯特致敬

一年前，在斯帕进行的F2主赛刚刚进行到第二圈时，多辆赛车在Raidillon坡顶发生了连环相撞事故，导致了休伯特悲剧性的去世，而科雷亚也深受危机生命的重伤。

本周，科雷亚接受F2主办方的邀请来到斯帕，将参与到一系列纪念休伯特的活动中，包括F1和F2比赛前会举行一分钟的默哀意识。

这位美国车手在F2官方社交平台上直播时表示，他希望以此为那次悲惨的事故画上句号。他说：“自从撞车发生已经一年了，我觉得有一种方式让我在某种程度上合上这一章，但更重要的是向安东恩表达我的敬意。我没办法在迈阿密好好这么做。”

事故发生后，科雷亚因为急性呼吸窘迫综合征而不得不长时间接受人工催眠，此后又接受了数次肺部手术，而为了避免腿部截肢，他又多次接受腿部整形手术。

在美国迈阿密家中康复期间，科雷亚参与了F1虚拟大奖赛周末的电竞比赛。不过近期，他已经开始在欧洲著名的321 Perform训练营接受更系统性的恢复训练。

21岁美国年轻车手明确表示，他的目标是在2021年回到F2并参加全赛季的比赛，而且已经开始与一些车队进行洽谈。

而在节目中，科雷亚也描述了自己如何度过先前那段艰难的康复时期。他透露大量的使用药物和长时间的疼痛让他在精神上受到严峻的挑战。

“最难的事情可能是精神上。首先，坐在轮椅上、没有许多移动能力真的很难，”他说。

“开始时候的疼痛绝对是最艰难的，我持续感到疼痛长达四个月，一直持续的疼痛。我说的可不是抓伤，这种疼痛让我无法入睡，每天我都吃很多药，而那么多药让我很难保持清醒。

“我无法感觉到情绪，我就像机器人一样，好几个月时间里，我可能每天晚上平均就睡1-2小时，那绝对严重影响你的意志。

“在接受了恢复治疗之后，情况逐渐好转。这也是我现在看待整件事情的哲学：从现在起只会变好。这让我在某种程度上得到喘息且保持冷静，也让我有动力去努力，尽快完成康复。”

科雷亚表示，当前他的上半身已经达到了驾驶赛车所需要的力量强度，因此接下来的重心就是让两条受伤的腿能彻底恢复。