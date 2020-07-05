液压故障致周冠宇遗憾错失F2揭幕战胜利

斯皮尔堡第一回合的比赛来到第26圈，当周冠宇刚刚依靠强势的超车重回领跑位置时，他的赛车突然失去了速度，致使他与第一场F2胜利的机会擦肩而过。赛后车检显示，周冠宇赛车的液压系统出现了问题，而UNI-Virtuosi车队表示这超出了车手的掌控范围。

新赛季第一场比赛伊始就呈现激烈的战斗。虽然杆位位置上的周冠宇在起步时遭遇了严重的轮胎空转，但是第一圈结束时，他以精彩的进攻，从UNI-Virtuosi队友卡勒姆·埃洛特手里抢回领先位置。

用软胎发车的周冠宇在第17圈结束时进站，拉开了一场他与队友以及Prema车手米克·舒马赫之间的三车缠斗。

晚一圈换胎的埃洛特在出站后抢到了周冠宇身前，而再多跑一圈的舒马赫又超过了两辆UNI-Virtuosi赛车。但是，周冠宇利用硬胎温度已经达到工作状态的优势，连续两次以干净利落的超车，在这个集团中重新上升到第一。并且，趁着舒马赫与埃洛特激战的机会，他把比赛纳入自己的节奏。

然而，正当第26圈开始，在HWA车手久里亚诺·阿莱西和阿特姆·马克洛夫进站换胎后，周冠宇回到领跑位置不久，他的赛车突然速度下降。在无法恢复速度的情况下，他把赛车安全地驶回维修区。经过UNI-Virtuosi车队的紧急调整，他得以重返赛道。

马克洛夫停车引发安全车后，周冠宇再次进站更换软胎，并且在最后时刻做出了全场最快单圈。但是，因为中国小将没有进入前十名，对应的2分被获得胜利的埃洛特凭借第二快的单圈时间拿到。而这也证明UNI-Virtuosi赛车本身具备的速度。尽管第一回合没有拿到积分，但是排位赛第一名的成绩，还是给这位雷诺青年车手带来4分。

本回合的第二、三名被同样来自法拉利赛车学院的新人马库斯·阿姆斯特朗和罗伯特·施瓦茨曼拿到。而舒马赫在安全车离开后，因为冲出赛道而跌出了积分区。