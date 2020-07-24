法拉利：舒马赫需要“足够的进步“方可获F1机会

作为法拉利车手学院成员的舒马赫上周末在亨格罗林连续两个回合登上领奖台。本赛季前三个周末过后，他排名车手年度积分榜第四。

今年是舒马赫在F2的第二个赛季。迄今他所有三次登上领奖台都是在亨格罗林，包括去年在周日冲刺赛凭借倒序发车从第一位起步后拿到胜利。

匈牙利大奖赛结束后，在法拉利的新闻发布会上，当被Motorsport中文网问到舒马赫本赛季开局的表现时，比诺托认为他比去年——最终名列年度第12名——有了明显的进步。

“我认为米克现在表现得不错，他比去年好多了，”比诺托向Motorsport中文网表示，“在F2的第二年对他很重要，而他正在进步。”

“我认为从赛季开始的时候，他就表现出了进步。他遇到过一些运气不佳的时候，但是你看他在匈牙利的成绩，他表现得很好。所以米克正在进步，这是重要的。”

21岁的舒马赫在2018年赢得F3欧洲锦标赛年度冠军，今年在F2进入年度前六名的话，他就能获得申请F1超级驾照所需要的积分。业内普遍相信，只要他达到这个指标，法拉利就会为他安排加入阿尔法·罗密欧F1车队。

不过，对于法拉利如何为舒马赫做打算，比诺托向Motorsport中文网表示：“我认为现在还太早决定明年的事情。我们对他很明确也很公平：他在锦标赛里的总体表现会很重要。

“当我们相信他整体上显示出足够的进步时，他会获得F1席位。他需要做的就是继续现在的势头，我们会在赛季晚些时候做决定。”

作为七届F1世界冠军迈克尔·舒马赫的儿子，米克的职业生涯每一步都受到格外关注。F1高层和法拉利方面都明确表示过希望他能迈入F1。

今年三月，在F2赛季因新冠肺炎疫情而暂停揭幕前，舒马赫在Prema车队录制的赛季前瞻中谈到了他本赛季的重心。

“我对2020赛季的目标与前一个赛季一样，我只想提高自己，”德国人表示，“提高作为赛车手的自己，最终目标是在进入F1之前，成长为全能的车手。

“这就是为什么我们每天都在努力，尽可能多地积累经验，与车队尽可能紧密地合作，试着全方位进步。（今年）我的最终目标是与领先车手展开较量。”

本赛季由多打五名法拉利车手学院的车手参加F2，积分榜前二名都被其占据。两次收获第一回合胜利的俄罗斯新人罗伯特·施瓦茨曼以81分高居榜首，领先“学长”卡勒姆·埃洛特18分。