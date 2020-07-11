斯皮尔堡F2首回合：施瓦茨曼后来居上获胜，周冠宇第三

持续的大雨下，安全车带领赛车绕场多圈之后，考虑到赛道条件没有好转，赛会暂停了比赛。在安全车多次巡视赛道之后，当地时间下午6时35分，比赛在安全车带领下重新开始，但是里程缩减至36圈。

安全车带领了4圈之后，争夺正式展开，但是大量的积水，使得车手们小心谨慎地驾驶。从杆位出发的Carlin车手角田裕毅稳稳地领跑比赛，UNI-Virtuosi车队的周冠宇和卡勒姆·埃洛特守在第二、三位。

从第15圈开始，前十名的车手开始陆续进站，但是前三名不为所动。当绝大多数车手都完成进站之后，周冠宇在第21圈先换胎，从第六位发车的施瓦茨曼也同圈进站。

虽然一圈后当埃洛特出站时，两辆UNI-Virtuosi赛车的顺序没有变化，但是英国人很快被Prema车手超过。第24圈，俄罗斯人做出当时全场的最快单圈，快速地迫近周冠宇。

处于领先位置的角田裕毅直到第26圈才进站，而左前轮胎更换时出现问题，耽搁了他的出站，直接落到了第四位。与此同时，施瓦茨曼超过了周冠宇，成为了比赛的实际领跑者。

虽然位置下滑，但是Carlin赛车在尾声阶段的速度明显更快。日本新秀以最快的速度超越埃洛特后，又在第30圈超过了中国小将，随后开始追击领先的施瓦茨曼。

但是赛道逐渐变干后，Prema赛车的速度同样毫不逊色。最终，去年F3年度冠军施瓦茨曼取得了自己在F2的首场胜利，角田裕毅收获了第二名。

周冠宇在最后几圈受到了身后对手施加的强大压力。先是队友埃洛特不断接近，但是米克·舒马赫速度更快。德国人在倒数第二圈超过英国对手时，只落后中国小将0.6秒。

进入最后一圈，舒马赫已经在第一个计时段成功削减了时间。但是周冠宇在连续的4、5、6号弯里没有留下任何机会，最后以领先0.1秒抢在对手身前冲过终点线，实现了本赛季第一个领奖台完赛成绩。

另一位雷诺青年车手克里斯蒂安·伦德嘉德在最后阶段里尝试攻击埃洛特，反而冲出了赛道。英国人以第五名完赛，而丹麦车手则获得第六名，领先马库斯·阿姆斯特朗。威廉姆斯旗下的丹·迪克特姆则在英国车队的替补车手杰克·埃肯身前完赛。最后一个积分则被肖恩·格莱尔收获。

虽然在非常棘手的条件下进行比赛，但是所有投入正赛的21辆赛车全都完赛，唯一缺席比赛的是今年代表HWA车队参赛的阿特姆·马克洛夫。这位俄罗斯车手曾在2018年赢得过红牛环比赛的胜利，但是本次在出场圈就陷入了沙石区，只能提前退出。