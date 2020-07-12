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FIA F2 / 斯皮尔堡2 / 比赛报告

斯皮尔堡F2第二回合：伦德嘉德获胜，周冠宇第四

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斯皮尔堡F2第二回合：伦德嘉德获胜，周冠宇第四
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2020年7月12日 上午11:55

雷诺运动学院成员克里斯蒂安·伦德嘉德凭借精准的超车，从威廉姆斯研发车手丹·迪克特姆手中抢下第二场斯皮尔堡F2冲刺赛的胜利。

伦德嘉德在第一回合获得第六名后，在周日的短程比赛中从第三位发车，并且在起步阶段超过了马库斯·阿姆斯特朗。

当前一天获胜的罗伯特·施瓦茨曼退赛引发的虚拟安全车时段后，丹麦人在第四圈比赛重新开始后在3号弯出弯后飞快地超越迪克特姆。随后，这位雷诺旗下青训车手一路领跑，并且以2秒的优势拿下个人在F2的第一场胜利。

阿姆斯特朗在第12圈被米克·舒马赫超过。但是德国人在一圈后遭遇诡异的情况，驾驶舱内部的灭火器突然自动打开，令他不得不返回维修去后无奈退赛。这使得阿姆斯特朗重新回到第三名，连续两个周末登上领奖台。

周六获得第三名的周冠宇在前八名倒序发车中从第六位发车。在第一圈的虚拟安全车信号发出前，他在5号弯前超过了UNI-Virtuosi队友卡勒姆·埃洛特。舒马赫退赛之后，中国小将上升到第五，但是很难追进身前的新西兰人。

最后三圈，在埃洛特开始加速之后，周冠宇也在倒数第二圈里做出个人最快单圈，追上阿姆斯特朗后让他能够以DRS防守对手。最终，两名UNI-Virtuosi车手以0.590秒的差距，分列第四、五名。

周六表现经验并拿到第二名的日本新秀角田裕毅没有在起步后前进，并且因为机械故障在处于第七名时退赛。主赛前两名获得者的退赛，令威廉姆题替补车手杰克·埃肯连胜两个排名，在28圈的比赛后拿到第六名。

印尼车手肖恩·格莱尔与俄罗斯车手尼基塔·梅赛平名列积分区的最后两个位置。

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Author Frankie Mao

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