斯皮尔堡F2排位赛：角田裕毅首摘杆位，周冠宇拿下第一排发车位

驾驶UNI-Virtuosi赛车的周冠宇在自己的第一个计时圈做出1分14.933秒，率先设立标杆。但是很快，Carlin车队的角田裕毅以1分14.803秒上升到第一。早些时候的练习阶段，这位日本车手连续两个周末做出了全场最快单圈时间。

之后，中国小将的队友卡勒姆·埃洛特0.036秒的微弱优势，抢到第二位。而去年代表UNI-Virtuosi车队参赛，今年意外回归后加盟Hitech的卢卡·吉奥拓落后周冠宇0.041秒，位列第四。

进入最后5分钟，前三名的车手为杆位再次发起冲击。角田裕毅做出的1分14.979秒不仅没有提高，而且因为违反赛道界限规则而被取消。

周冠宇在第二个计时圈刚开始，就在第一个计时段刷出全场最快的18.737秒，但是刚好在3号弯遭遇出场圈的Prema车手米饿·舒马赫。中国小将立即放慢速度，准备重新进行计时圈。

这一次，他先后在第一、三计时段跑出全场最快的时间，完成一圈1分14.841秒。虽然以百分之三秒之差错过杆位，但是超过了埃洛特，将在周六第一回合中从第一排发车。而这个结果也使得F2的第一排发车区第一次被两位亚洲车手包揽。

埃洛特虽然也在个人第二圈里进步，但是只提高了0.009秒，他将同吉奥拓一同从第二排发车。

本周末完成F1周末首次出场的威廉姆斯替补车手杰克·埃肯名列第五，领先法拉利旗下的罗伯特·施瓦茨曼。俩人之间仅仅相差了0.002秒。

角田裕毅的队友杰安·达鲁瓦拉战胜了雷诺运动学院另一名成员克里斯蒂安·伦德嘉德，获得第七名。

练习阶段冲出赛道的舒马赫，则将与上周日获得胜利的巴西人菲利普·德鲁戈维奇从第五排开始比赛。