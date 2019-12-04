国际汽联考虑对初级方程式启用驾照扣分系统

2015年，当马克斯·维斯塔潘以17岁的年龄进入F1后，国际汽联在原来的F1“超级驾照”系统基础上做了深化，特别是加上了必须年满18岁才能申请和分数系统。

后一条有“赏”有“罚”：对各个级别和类别的赛事建立“驾照”积分表，车手们将按照年度排名获得相应的分数，用来申请参加F1比赛。反之，如果现役F1车手在比赛中因驾驶行为问题而受罚，将被扣除相应的分数。如果有车手在12个月内被扣满12分，就将被自动停赛一场，而且同样适用于其他级别单座赛事。

本赛季F2赛事中，印度车手马哈维尔·拉古纳森频频受到扣分。上半赛季，他因为此前被扣满12分而自动被禁止参加奥地利周末的赛事，成为该系统自2014年启用后第一个被禁赛的车手。而阿布扎比收官周末，拉古纳森在第一回合后又被扣满12分，应该被禁止参加下一个赛事。然而，与“超级驾照”扣分以12个月为一个周期，F2扣分按赛季计算，车手背负的扣分会在每个赛季结束时清零，这就让这位印度车手技术上避免了禁止参加下一场赛事，也就是2020赛季的第一个比赛周末——如果他还参赛的话。

在阿布扎比召开小型媒体会上，托德被问及国际汽联是否应该针对拉古纳森的情况采取相应的措施。他回答说：“我很相信‘超级驾照’的实施方法，而我们也需要应用到低级别的赛事中，从F4、F3、F2开始做起。这是我们需要解决的，这些赛车非常快，竞争非常激烈，有太多的轮对轮较量。”

然而，当Motorsport.com在F2围场中征询对这个想法的意见时，却收到了不同的反馈。当大部分人表示支持在提高车手行文准则时，有人则指出车队运营是商业行为，有时车队需要接纳一些不太成熟的携带赞助的车手。

尽管托德认为目前对扣分体系如何运作的定义尚不完善，他也向包括Motorsport.com/中文网在内的小部分媒体确认了该想法已经被“提上议程”，并且正在做严谨的评估。

“这是我们为了赛事的未来而做的打算，”他补充到，“我们内部曾经讨论过，但最近没有被提起，但这确实是一项有待讨论的议题。”

编译/七七