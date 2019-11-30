国际汽联下周将向WMSC递交休伯特事故报告

关于安东恩·休伯特在F2斯帕站所发生致命事故的报告将于下周提交给国际汽联世界运动理事会。届时，与此相关的安全建议也将公之于众。
在比利时大奖赛的周六，休伯特在一场多辆车的车祸中不幸丧命。这场车祸始于久里亚诺·阿莱西在Eau Rouge弯的锁死，导致休伯特在Raidillon的出弯处撞上护栏，紧接着又与胡安·曼努埃尔·科雷亚的赛车高速相撞。
除了休伯特的逝世，车祸还导致科雷亚在两周内处于诱导性昏迷状态并接受了多次手术，因为他的伤势之严重，以致于医生一度提出对他右腿截肢的建议。
事故发生之后，国际汽联即刻与比利时当局展开了联合调查，这也使得休伯特、科雷亚的Arden和索伯青年车队赛车，以及阿莱西的Trident赛车都被扣留，直到九月底才被归还给国际汽联，以允许其对于每一个底盘和事故周围的环境进行物理调查。
国际汽联主席让·托德证实调查已经完成，并将于下周三向世界汽车运动理事会提交最终报告。同时将被公布的还有一组关于相关改进措施的建议，但完整版的报告将不会对外发布。
托德表示，场地赛车运动在安全方面所取得的广泛进展“令人称道”，但休伯特的“可怕”撞车事故意味着今年对于赛车运动是“黑暗的一年”。
“幸运的是，我们不再习惯于(致命车祸)，这与我们过去习惯于看到的情况不同。” 托德在阿布扎比接受Motorsport.com等若干媒体采访时表示，“今天当我们看到这种情况时，我们非常惊讶。在过去，我们并不感到吃惊。”
“我不想为此受到任何赞扬，因为这是国际汽联几十年来的理念，我们总是努力把事情做得更好。”
在阿布扎比大奖赛周末前，F2老板布鲁诺·米歇尔表示休伯特的死是一个残酷的提醒，就这一级别的赛车运动有多危险向人们敲响警钟。
“不幸的是，我不知道还能做些什么来避免发生这样的事情。” 米歇尔表示，“不幸的是，不管是在GP2还是F2的历史上，都是第一次出现这样的事件。”
“我们必须承认，在过去的15年里，我们发生了一些可怕的事故，但是每次车手们走出赛车的时候，我们都忘记了这种事情可能会再次发生。”
“所以我们可以说，我认为这个赛季会将被人们所铭记，主要是因为它。”
翻译/小飞侠
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|FIA F2
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|Scott Mitchell