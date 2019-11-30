国际汽联下周将向WMSC递交休伯特事故报告

在比利时大奖赛的周六，休伯特在一场多辆车的车祸中不幸丧命。这场车祸始于久里亚诺·阿莱西在Eau Rouge弯的锁死，导致休伯特在Raidillon的出弯处撞上护栏，紧接着又与胡安·曼努埃尔·科雷亚的赛车高速相撞。

除了休伯特的逝世，车祸还导致科雷亚在两周内处于诱导性昏迷状态并接受了多次手术，因为他的伤势之严重，以致于医生一度提出对他右腿截肢的建议。

事故发生之后，国际汽联即刻与比利时当局展开了联合调查，这也使得休伯特、科雷亚的Arden和索伯青年车队赛车，以及阿莱西的Trident赛车都被扣留，直到九月底才被归还给国际汽联，以允许其对于每一个底盘和事故周围的环境进行物理调查。

国际汽联主席让·托德证实调查已经完成，并将于下周三向世界汽车运动理事会提交最终报告。同时将被公布的还有一组关于相关改进措施的建议，但完整版的报告将不会对外发布。

托德表示，场地赛车运动在安全方面所取得的广泛进展“令人称道”，但休伯特的“可怕”撞车事故意味着今年对于赛车运动是“黑暗的一年”。

“幸运的是，我们不再习惯于(致命车祸)，这与我们过去习惯于看到的情况不同。” 托德在阿布扎比接受Motorsport.com等若干媒体采访时表示，“今天当我们看到这种情况时，我们非常惊讶。在过去，我们并不感到吃惊。”

“我不想为此受到任何赞扬，因为这是国际汽联几十年来的理念，我们总是努力把事情做得更好。”

在阿布扎比大奖赛周末前，F2老板布鲁诺·米歇尔表示休伯特的死是一个残酷的提醒，就这一级别的赛车运动有多危险向人们敲响警钟。

“不幸的是，我不知道还能做些什么来避免发生这样的事情。” 米歇尔表示，“不幸的是，不管是在GP2还是F2的历史上，都是第一次出现这样的事件。”

“我们必须承认，在过去的15年里，我们发生了一些可怕的事故，但是每次车手们走出赛车的时候，我们都忘记了这种事情可能会再次发生。”

“所以我们可以说，我认为这个赛季会将被人们所铭记，主要是因为它。”

翻译/小飞侠