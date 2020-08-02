本周末，由于在排位赛中遭遇车流，去年在银石拿下杆位的周冠宇只获得了第八的发车位置。但是，他与UNI-Virtuosi选择以硬胎起步的策略取得了成效。

虽然第21圈进站之后他从第一下滑到第八，但是凭借换上较软配方轮胎的速度优势，连续超越六辆赛车之后，以第二名完成比赛。

“比赛中相当紧张。赛前，我们仍然不能确定是要用首选胎还是备选胎起步，”中国小将在新闻发布会上解释说。

“在我前面的两个车手菲利普（德鲁戈维奇）和杰克（埃肯）都用了和我一样的策略。所以，如果我在高速的银石一直被挡在他们身后，会对前轮胎造成很大的损伤。

“计划是保持不错的速度，但是从第八位发车，我们不会有什么损失。我们就那么做了，整场比赛基本上就是管理我的轮胎，以及在需要的时刻做出超车。我在一圈里做到了，干净利落地跑到前面。”

今年担任雷诺F1车队试车手的周冠宇，在第10圈超过了威廉姆斯替补车手埃肯。在紧跟了德鲁戈维奇8圈之后，巴西人的进站让他得到了有利的赛道位置。多跑3圈让中国小将出站后抢到了对手身前，而他在连续两圈里超过了4辆赛车。

此后，周冠宇趁着路易·德莱特拉兹的轮胎衰竭而上升到第三。然后在还剩三圈时，他超过了另一位雷诺运动学院成员克里斯蒂安·伦德嘉德。虽然来不及追赶领跑的尼基塔·梅赛平，但是这位中国小将首次在F2拿到第二名。

“当菲利普进站后，我有了开阔的空间，之后2-3圈我们的车速真的很好。这对进站以后往回追相当好，”周冠宇说道。

“出站后，有一连串用硬胎的赛车。我知道我们有速度的优势，但可能不会维持太多圈。如果我要往前赶，我需要尽可能快地追上去。

“轮胎一达到工作温度，我就设法做出了超越。虽然不足以追上尼基塔，但是另一方面，我们做出了最快单圈，拿到了额外的两分。“

在前三个周末多次遭遇意外因素影响之后，依靠着本赛季的第二次领奖台完赛成绩，周冠宇在积分榜上攀升到第五，落后身前的梅塞平1分，而与处于第三的伦德嘉德也只有4分的距离。

“这对我的锦标赛来说是很好的复苏，”中国小将表示，“对我们来说，硬胎看上去工作得很好，所以我对明天从第七位发车很激动。希望还能有一场令人兴奋的比赛。”

积分榜领头羊罗伯特·施瓦茨曼未能在银石的第一回合比赛中拿到积分，而周冠宇的队友卡勒姆·埃洛特因为编队圈起步失败而退到维修区发车，最后追到第五名，依旧位居积分榜第二位。