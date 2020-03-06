周冠宇认为18寸轮胎对2020赛车性能很关键

本赛季最大的变化无异于F2赛车率先使用了18寸轮毂，因此将比F1更早地用倍耐力打造的18寸轮胎进行比赛。

上赛季收官后的F2阿布扎比测试里，效力于威廉姆斯F1车队的2018年F2总冠军乔治·拉塞尔负责对18寸轮胎完成了两天的测试。所以，本次在巴林的季前测试才是所有比赛车手第一次体验新轮胎带来的改变。

“ 18寸轮胎/轮毂是第一次使用，所以在赛车方面，对我们来说更多是让自己去找一个适应的感觉，”周冠宇向Motorsport中文网表示，“感受（新轮胎）与之前轮胎的区别，以及帮助车队收集一些数据。因为轮胎不一样了，赛车在直道上（的表现），还有下压力以及赛车的颠簸程度也（与之前）有区别。”

今年的F2季前测试从往常的欧洲改到巴林举行。三天下来，周冠宇驾驶UNI-Virtuosi赛车做出1分41.377秒的个人最快单圈时间，在总时间榜上排名第四。这个单圈时间已经比去年他在巴林的排位赛里做出的时间快了0.7秒之多。

今年季前测试的标杆单圈时间1分41.252秒，由周冠宇上赛季的队友卢卡·吉奥托代表新车队Hitech Grand Prix做出。意大利人的时间在第三天里创造，赛道本身的速度比前一天中国小将进行排位赛模拟时快了不少。同一天，周冠宇集中进行了比赛模拟，一共完成了36圈。而在携带更多燃油的情况下，他以较硬的轮胎跑出当天个人最快单圈1分42.448秒。

去年获得年度最佳新秀奖的周冠宇认为，现阶段的赛车和2019赛季尾声时期相比“肯定有更多的进步”。在他看来，当前的主要工作在于适应新的18寸轮胎后，重新找到对赛车最好的感觉。

“更多是因为轮胎的差异，导致赛车在各方面都有变化，”对于新轮胎的整体印象，周冠宇对Motorsport中文网表示。

“我个人感觉，今年的赛车比去年更重了，这也是因为轮胎重了不少的关系。所以整体来说，赛车会在高速弯里相对稍微挣扎一些。”

“对于18寸轮胎，我觉得目前为止从测试来看，可能刹车会更好一些，加上下压力的关系，可以更晚地刹车。但是比赛中，轮胎的下滑程度可能与去年接近，然后高速弯里可能会更挣扎。同时，对赛车的考验会更大，因为整个赛车重了之后，后轴就会更加飘、更加滑。”

2020赛季F2锦标赛将在3月21-22日在巴林揭幕。周冠宇在UNI-Virtuosi车队的队友换成了法拉利旗下的卡勒姆·埃罗特。同时，除了自己的新战役以后，他还将承担雷诺F1车队试车手的工作。这意味着他将更深度地参与到法国制造商车队的F1项目中，同时有更多的机会为自己冲击最顶级汽车运动赛事的目标做准备。