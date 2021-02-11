周冠宇誓在2021年展示他已做好晋升F1的准备

雷诺集团旗下Alpine学院——前身雷诺运动学院——在本周三公布了2021年车手阵容。周冠宇迎来他在法国制造商旗下青年车手培养项目的第三个“学期”，同时确认会继续代表UNI-Virutosi车队参加今年的F2。

去年，周冠宇收获了个人在F2赛场的第一场胜利，尽管一系列糟糕运气带来的机械故障阻止了他冲击年度前三的目标。农历新年之际，这位中国年轻车手蓄势待发，立誓在新赛季向年度总冠军发起挑战，让F1围场见识他已经做好更上一层楼的准备。

“在之前，如果我赢得了年度冠军，我就会有可能成为F1车手—— 我已经为驾驶F1赛车做好了准备，”被Motorsport中文网问及他是否感觉今年自己“必须”摘下F2年度冠军时，周冠宇回答说。

“那绝对是今年的目标，争取成为年度冠军的争夺者，争取赢得年度冠军。另一方面，我们看到去年我遇到了很多问题，一些问题超出了我们的掌控范围。但是，成为年度冠军争夺者是关键。

“另外如果不能拿到前三名，我们看到过去，前三名的车手在第二年会进入F1。我认为最终，这是高水平的锦标赛，来展示争夺年度冠军的潜力。如果能够做到，我会有机会晋升。”

虽然赛车运动的2020赛季受到新冠肺炎疫情的影响，但是担任Alpine F1车队试车手的周冠宇跟随车队征战了比赛，并且驾驶2018年R.S.18赛车进行了多天试车。在面向年轻车手的F1阿布扎比测试中，他更是坐进去年三次获得前三名的R.S.20赛车，完成了整天的测试。

理论上说，目前周冠宇只需要达到申请F1超级驾照所需的40个驾照分，就将成为历史上第一位获得参加大奖赛资格的中国车手。

“在我这边，大家都知道你首先要拿到超级驾照，”周冠宇说道。“这绝对是今年的目标，赢得年度冠军，或者前三名足够累积我的超级驾照分。”

“只要达到这个，你会看到有什么机会。我想当有信心，如果我能度过一个出色的赛季，展示出我的全部潜力和我的能耐，我认为我会有得到F1席位的好机会。虽然我们没有很多空余的位子，你需要运气来看看有什么机会。

“不过当前我只是专注于自己，试着让每个人看到可以选择我，我已经足够得到提拔。”

Guanyu Zhou, Renault F1 Team R.S.20 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“一代人一次”的机会

现年21岁的周冠宇是国际赛场上参赛级别最高的中国车手，也是距离真正踏上F1赛场最接近的人物。在他之前，华裔车手董荷斌曾在2010和2011年担任那个时期雷诺厂商车队的替补车手，而马青骅止步于2012和2013年在周五练习出场。

2019年中国大奖赛期间，周冠宇在上海市中心驾驶F1赛车路演，为这项运动庆祝1000场比赛里程碑献礼。这从另一个角度体现了这项拥有超过70年历史的赛事，对中国车手能够在大奖赛发车线占据一席之地的热切盼望。

“从我们的角度来说，我们知道要往上晋升的时候，时机很重要，”Alpine学院总监米亚·沙里兹曼认为扶持周冠宇成为F1车手，有着机不可失时不再来的重要性。

“我们在三年前启动了这个项目，目标一直是在他在学院的三年学期结束后（可以进入F1）。这是一代人一次的目标。我们不会在接下来15-20年里见到其他中国车手（具备周冠宇这样的前程），无论在F3或F4或F2。

“我认为这是我们Alpine学院、雷诺集团、Alpine车队，比任何时候更坚定地确保要在未来实现的。”