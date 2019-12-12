周冠宇荣誉2019年“安东恩·休伯特年度最佳新人奖”

今年加入雷诺运动学院的周冠宇，在参加F2的首个赛季里取得五次领奖台完赛和一个杆位的成绩，最终名列年度第七，并成为本赛季排名最高的新人车手。

为了纪念在斯帕可怕事故中去世的法国年轻车手安东恩·休伯特，F2决定以他的名字来命名年度最佳新人奖。休伯特的哥哥维克多为周冠宇颁发了奖杯。

“接受这个特别的安东恩·休伯特年度新人奖是巨大的荣誉，”周冠宇在摩纳哥出席F2年度颁奖礼时说，“就个人来说，这显然是一个美妙的赛季。我们没想到过会那么快去得这样的成绩。”

“显然这是一个有起伏的赛季，但是我心怀感激，非常感谢UNI-Virtuosi车队付出的努力，同时也感谢雷诺给予我的所有支持，帮助我成为更好的车手。”

“我祝安东恩在天之灵一切都好，我试着让他为我骄傲。我会继续努力，希望他能为我今后职业生涯（成绩）感到骄傲。”

作为2018年GP3年度冠军，休伯特同样在今年加入了雷诺运动学院并同样第一次参加F2，与周冠宇既是“校友”，又是对手。在摩纳哥的第二回合比赛中，他成为本赛季率先获胜的新秀，之后又在保罗·里卡德的周日比赛中主场胜出。赛季结束时，他是唯一拥有两场胜绩的新秀车手，而且他的积分依然令他在积分榜上排名第十。

F2赛事CEO布鲁诺·迈克尔表示，将最佳新秀奖以休伯特的名字来命名，是希望“他在今后每个赛季都被牢牢记住”。

“我们永远不会知道安东恩会取得什么样的成就，但是我们很骄傲曾经帮助安东恩实现了他的部分梦想，”雷诺运动项目主管西里尔·阿比特博尔在总结雷诺运动学院2019赛季的成果时表示。

“他于五月在摩纳哥赢得他的第一场F2胜利，之后又在法国主场再添胜利。他的刻苦和决心永远留在我们心里。”