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周冠宇：积分最大化和连贯性是F2争冠的关键

领跑F2积分榜的周冠宇表示，在本赛季每个比赛周末最大化地取得积分且保持成绩的连贯性，是实现个人终极目标的关键。

周冠宇：积分最大化和连贯性是F2争冠的关键

刚刚度过22岁生日的中国小将，在2021赛季前两轮过后，凭借在巴林获得第二回合冲刺赛第三、主赛获胜以及摩纳哥第一回冲刺赛的胜利，以68分领跑车手年度积分榜上。

目前，作为Alpine F1车队试车手的周冠宇已经积累了38个驾照分，无限接近申请F1超级驾照的资格。而他希望，在个人第三个F2赛季里，以优异的成绩来打动F1车队，实现成为第一位参加大奖赛的中国车手的梦想。

就前两个比赛周末来说，周冠宇是唯一取得了两个回合胜利的车手，并且也是唯一连续三回合站在领奖台上的车手。

尽管相比在巴林时的强势，他与UNI-Virtuosi车队在摩纳哥的街道上单圈速度并不十分理想，但面对第一回合“倒序”杆位的机会，他牢牢地控制了局面，一路领跑后获胜。而主赛里，从第十位发车的他，原本又机会拿到比第五名更好的成绩，如果三次虚拟安全车中任何一次变为真实安全车，就能让采用了第一阶段长跑策略的他获利。

“我感觉自己对赛车有信心，”周冠宇向Motorsport.com中文网表示。“这些参赛经验帮助了我，但并不容易，因为每年都强大的新人涌现，还有前一赛季留下的竞争者。所以我们在赛季加倍努力。”

“这是我实现终极目标的关键赛季。一切看起来进行得有条不紊，当我们在比赛周末表现强势的时候，我们要拿到最大化的积分。当我们有些挣扎时，就要试着为整个赛季保持连贯性，就像在这里赢得第一回合胜利那样。”

Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing

Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing

Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images

此前，周冠宇认为今年参加F2的所有车手中，至少有十人有能力争夺年度冠军。迄今除了他之外，还有4位车手收获了回合胜利，包括另一位Alpine学院成员奥斯卡·皮亚斯特雷。而这对Alpine“校友”暂列积分榜前二，中国车手领先16分。虽然同样来自Alpine的克里斯蒂安·伦德加德因为在摩纳哥一分不得，只排在第12位，但他的竞争力不容小觑。

当被Motorsport.com中文网问及两轮过后，是否觉得自己成为了年度冠军的大热门之一时，周冠宇认为不到赛季的最后一刻很难分出胜负。

“我仍然感觉可能有十名车手可以 争夺年度冠军，”他说。“在摩纳哥又有新人（蒂奥·博切尔）拿到杆位，但是我觉得没理由我不在前十名之列。今天的参赛阵容特别有竞争力，会上演非常激烈的争夺，可能持续到最后一轮。”

上周，周冠宇与皮亚斯特雷在银石赛道参加了Alpine学院安排的F1测试，分享了R.S.18赛车的驾驶。中国小将在周三跑了106圈，是他从2019年起获得F1赛车测试机会以来，单日里程数最多的一次。

本周末，F2将在阿塞拜疆进行本赛季第三轮的争夺。这是该项系列赛在去年受新冠肺炎疫情影响之后，时隔两年回到巴库的街道上比赛。

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