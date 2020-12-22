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FIA F2 / 重大新闻

周冠宇相信自己在2020赛季F2展现了争冠潜力

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周冠宇相信自己在2020赛季F2展现了争冠潜力
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雷诺F1车队试车手周冠宇表示，虽然在F2的第二个赛季因厄运牵绊而无缘年度前三令他感到“郁闷”，但他相信自己已经展现了在这项系列赛中争夺年度冠军的潜力。

从战绩上看，周冠宇的2020赛季“低开高走”。在红牛环的第一场比赛，从杆位出发的他在处于主导地位的情况下，突遭机械故障而与胜利无缘。紧接着的背靠背周末里，中国小将重整旗鼓后，在两回合比赛中收获第三四名。然而余下的赛季里，他又多次遭遇机械问题的困扰，以及无辜卷入比赛事故，包括在蒙扎的周日，他又一次在冲击胜利时赛车出现故障。

赛季晚期，周冠宇终于得以扬眉吐气。他在索契的冲刺赛中收获了迟到的个人首胜。在萨基尔外圈赛道进行的收官周末，他终于度过了最干净的一个周末，强势地拿下26分。

最终，今年担任雷诺F1试车手的中国车手凭借一场胜利，另有5次登上领奖台，还有一个杆位和3个最快单圈，以151.5分名列年度第六。显然，如果没有那么多机械问题的打击，他将位居积分榜前茅，甚至处于争冠行列。

“这是一个变故多、有压力、运气不佳的一年，“周冠宇在雷诺运动学院的年度总结中表示。”我们一直有争夺年度冠军的速度，但是一些事情违背我们的意愿，一些事情超出了车队和我的控制范畴。我们遇到了好几次机械故障，让我们损失了周末（的积分），在势均力敌的锦标赛争夺中损失很大。

“我们绝对展示了我们的速度和成为年度冠军争夺者的潜力，这是今年好的地方。最终的成绩没有反映我们拥有的实力。另一边，考虑到我们运气多么不好，年度第六名不算太坏，但是没能获得年度前三名让我郁闷。我要感谢雷诺和UNI-Virtuosi今年对我的帮助。”

在索契登上领奖台最高处，无疑是周冠宇在F2乃至个人赛车生涯的最精彩时刻。而这也是迄今为止，中国车手在国际方程式赛场取得的最高成就。

“那是我的第一场F2胜利，也是第一次中国车手在这项赛事里获胜，”回顾今年个人的最精彩时刻，周冠宇说道。“那是一个非常骄傲的时刻，因为前无古人。我真的非常高兴，因为我一直想拿到我的首胜。”

“另外，最后一轮也很好。我们的排位赛不太顺，但我们的目标是尽可能地往前冲。比赛里我拿到了第二名，即便有5秒罚时。我使出了浑身解数，我们取得了比预计更好的成绩。”

Guanyu Zhou, UNI-Virtuosi

Guanyu Zhou, UNI-Virtuosi

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

2020年，雷诺运动学院有两位车手出战F2。除了周冠宇之外，克里斯蒂安·伦德嘉德获得年度第七。首次参赛的丹麦人获得了两场冲刺赛的胜利、一个杆位，外加另4次领奖台完赛，包括在蒙扎的两个回合都进入了前三。然而，他所在的ART车队在整个赛季里表现起伏不定。

雷诺运动学院总监米亚·沙里兹曼坦言，法国制造商原本对两位年轻车手的成绩寄予厚望。虽然因为各种意外而没能兑现，但是他相信俩人能在未来充分施展个人能力。

“我们对周冠宇第二年参加这项锦标赛有很高的期待，特别是他在2019年获得年度第七名并荣获年度新秀之后，”沙里兹曼总结道。

“拿到他的第一场胜利，另有5个领奖台，从而名列年度第六，证明了今年他在锦标赛中的进步。但是我们和周冠宇原本都期待更多。不幸的是，他的赛季受到机械问题和坏运的搅局，抢走了他原本可以拿到的更多胜利和领奖台成绩。我们会在这个冬天进行评估，力求在明年强势回归。

“克里斯蒂安在他的新秀赛季获得年度第七，他在今年的一些比赛中表现杰出，安全统治了比赛。他拿到了一个杆位、两场胜利和4个领奖台，很好地展示了他的真实天赋和能力。尽管如此，正如每个参加新秀赛季的年轻车手，连贯性是克里斯蒂安的主要问题，对此我们会帮助他在未来解决。

“我们在周冠宇和克里斯蒂安身上看到了许多潜力，我们十分确信他们今后能在这项锦标赛里带来出色发挥。”

虽然2020赛季受到新冠肺炎疫情影响，但是在雷诺运动学院的妥善安排下，周冠宇、伦德嘉德以及夺得今年F3年度冠军的奥斯卡·皮亚斯特瑞都得到了F1赛车测试的机会，包括周冠宇在F1阿布扎比测试中驾驶了今年的R.S.20赛车。

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Author Frankie Mao

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