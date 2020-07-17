周冠宇目标在亨格罗林实现积分最大化

上周末，周冠宇以第一回合第三名、第二回合第四名的成绩，一扫本赛季揭幕战上在控制比赛情况下因机械故障退赛的阴霾，也在自己的2020赛季征程上重新步入正轨。

对于前两个周末比赛中UNI-Virtuosi赛车的强劲速度，以及自己没有出现驾驶和比赛方面的失误，中国小将对自己的状态感到“满意”。

时隔五天后来到匈牙利的亨格罗林，也是今年F2赛季第一个“三连赛”的最后一个周末。周冠宇为自己设下了明确的目标。

“我肯定是希望能够在排位赛里拿到杆位，然后在第一回合至少上登上领奖台，这样整个周末会有一个很好的积分，”周冠宇向Motorsport中文网表示。

“第二回合就是尽量往前赶。在这里，基本上前三名或者头排发车获得胜利的机会更大。那么这个周末对我而言，如果在第一回合落到第五或第六，那么宁愿以第七或第八完赛，那么可以有机会在第二场拿更多积分。从总积分来看，如果第二回合获胜的话，这样两回合积分可能完全一样甚至更多。这是我自己的策略。”

本赛季已经完成的两场第一回合比赛，周冠宇都从头排发车。如果第二场排位赛没有在最后一个冲刺圈的第二计时段受到阻挡，他原本将实现“二连杆”。对于自己的排位赛状态，今年担任雷诺F1车队试车手的周冠宇十分有信心。

“我自己对排位赛是有信心的，只要车没有问题，信心肯定很足，”他说道，“就像去年第一年在F2的时候，可能有时候练习阶段会有点挣扎，但是排位赛都能进前六。当然今年各个方面进步都很大，所以更有信心。”

Guanyu Zhou, UNI-Virtuosi, Mick Schumacher, Prema Racing and Callum Ilott, UNI-Virtuosi Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

轮胎新经验

今年F2最大的改变就是启用了18寸轮胎。周冠宇认为相比UNI-Virtuosi赛车在第一回合干地条件下的速度占优，第二回合的赛车调校有待改进。而从上周末斯皮尔堡的第二回合来看，前三名在猛跑的情况下，轮胎尽管出现衰退但车速受影响较小，是他和车队吸取的新经验。

“我们本来是在保护轮胎，因为我们觉得最后7-8圈轮胎性能会下滑，”周冠宇解释说，“但是今年新的18寸轮胎的配方（性能）没有任何下滑，所以在干地上会比较无聊，尤其是第二场冲刺赛，倒序发车的前三名在起步后的名次，基本就是最后的结果。”

“看到这套轮胎下滑程度更小，更加持久，让我们也积累了很好的经验。所以一开始关于赛车的调校、轮胎的胎压可以更激进一点。从回放来看，（第二名）迪克特姆的轮胎在比赛过半后磨损很厉害，但是圈速没有下降。感觉这套轮胎会下降，但是圈速没有明显的下滑。”

与红牛环相比，特性不同的亨格罗林对轮胎会多消耗大约20%。而在对新轮胎的特点有了更深入的掌握后，周冠宇表示他和车队都会做出一些改变。

“本周末车队会把赛车调得更激进一些，在比赛中不会像去年的驾驶方式，因为去年的方式对这套轮胎没有什么损耗，”周冠宇说道，“上一场就是保胎，最后想提升，但对手圈速没有下降，追回来就很难。与其如此，不如一直给对手施加压力，可能会让他轮胎消耗得更快。”