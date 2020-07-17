周冠宇目标在亨格罗林实现积分最大化

周冠宇为本周末的F2亨格罗林赛站定下了力争杆位并在两回合里最大程度拿到积分的目标。
上周末，周冠宇以第一回合第三名、第二回合第四名的成绩，一扫本赛季揭幕战上在控制比赛情况下因机械故障退赛的阴霾，也在自己的2020赛季征程上重新步入正轨。
对于前两个周末比赛中UNI-Virtuosi赛车的强劲速度，以及自己没有出现驾驶和比赛方面的失误，中国小将对自己的状态感到“满意”。
时隔五天后来到匈牙利的亨格罗林，也是今年F2赛季第一个“三连赛”的最后一个周末。周冠宇为自己设下了明确的目标。
“我肯定是希望能够在排位赛里拿到杆位，然后在第一回合至少上登上领奖台，这样整个周末会有一个很好的积分，”周冠宇向Motorsport中文网表示。
“第二回合就是尽量往前赶。在这里，基本上前三名或者头排发车获得胜利的机会更大。那么这个周末对我而言，如果在第一回合落到第五或第六，那么宁愿以第七或第八完赛，那么可以有机会在第二场拿更多积分。从总积分来看，如果第二回合获胜的话，这样两回合积分可能完全一样甚至更多。这是我自己的策略。”
本赛季已经完成的两场第一回合比赛，周冠宇都从头排发车。如果第二场排位赛没有在最后一个冲刺圈的第二计时段受到阻挡，他原本将实现“二连杆”。对于自己的排位赛状态，今年担任雷诺F1车队试车手的周冠宇十分有信心。
“我自己对排位赛是有信心的，只要车没有问题，信心肯定很足，”他说道，“就像去年第一年在F2的时候，可能有时候练习阶段会有点挣扎，但是排位赛都能进前六。当然今年各个方面进步都很大，所以更有信心。”
Guanyu Zhou, UNI-Virtuosi, Mick Schumacher, Prema Racing and Callum Ilott, UNI-Virtuosi
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
轮胎新经验
今年F2最大的改变就是启用了18寸轮胎。周冠宇认为相比UNI-Virtuosi赛车在第一回合干地条件下的速度占优，第二回合的赛车调校有待改进。而从上周末斯皮尔堡的第二回合来看，前三名在猛跑的情况下，轮胎尽管出现衰退但车速受影响较小，是他和车队吸取的新经验。
“我们本来是在保护轮胎，因为我们觉得最后7-8圈轮胎性能会下滑，”周冠宇解释说，“但是今年新的18寸轮胎的配方（性能）没有任何下滑，所以在干地上会比较无聊，尤其是第二场冲刺赛，倒序发车的前三名在起步后的名次，基本就是最后的结果。”
“看到这套轮胎下滑程度更小，更加持久，让我们也积累了很好的经验。所以一开始关于赛车的调校、轮胎的胎压可以更激进一点。从回放来看，（第二名）迪克特姆的轮胎在比赛过半后磨损很厉害，但是圈速没有下降。感觉这套轮胎会下降，但是圈速没有明显的下滑。”
与红牛环相比，特性不同的亨格罗林对轮胎会多消耗大约20%。而在对新轮胎的特点有了更深入的掌握后，周冠宇表示他和车队都会做出一些改变。
“本周末车队会把赛车调得更激进一些，在比赛中不会像去年的驾驶方式，因为去年的方式对这套轮胎没有什么损耗，”周冠宇说道，“上一场就是保胎，最后想提升，但对手圈速没有下降，追回来就很难。与其如此，不如一直给对手施加压力，可能会让他轮胎消耗得更快。”
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|FIA F2
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|Frankie Mao