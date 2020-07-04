周冠宇满意新赛季“第一杆”，首回合力拼发车

在推迟了三个多月之后的第一场排位赛中，周冠宇以领先第二名菲利普·德鲁戈维奇0.464秒的优势，令人信服地摘下2020赛季第一个杆位。这也是他自去年银石之后，个人在F2里第二次获得杆位。

休赛期中，周冠宇向Motorsport中文网表示，在积累了一个赛季的经验之后，他相信本赛季每个周末都可以更快地进入状态。

今年的第一个练习阶段，驾驶UNI-Virtuosi赛车的中国小将获得第四名，为排位赛从硬胎换软胎的一步开了好头，也显示了他为今年更多地争夺杆位做好了准备。

“去年在银石真的非常激动，因为我其实没有想到（会拿到杆位），”昨天排位赛后的新闻发布会上，周冠宇被Motorsport中文网问及如何比较两次杆位的表现时说。

“这次是本赛季第一个机会，我们本来是想在排位赛里跑到靠前的位置，但是自由练习阶段真的非常积极。我对从硬胎换到软胎很有信心。我认为自己一直在这个方面很强，所以我很有信心可以在排位赛里有好的表现。”

“当然以0.5秒的优势拿到杆位非常棒，但是就如我在无线电里说的，我现在就专注于发车，弥补去年这方面的不足。”

30分钟的排位赛里，今年担任雷诺F1试车手的周冠宇早早地在第二个计时圈就跑出了1分14.416秒。之后赛道条件变得越来越滑。虽然最后几分钟里，不少车手纷纷提高了时间，但并没有威胁到周冠宇的标杆。

“我认为我的那一圈挺好，”雷诺小将对自己的杆位圈评价道，“在最后一个计时段，我滑了好几次！我不知道排位可以那么好，我原本只是想尽可能靠近前排发车，但显然杆位很棒，而且我认为卡勒姆（埃洛特）的第三名对UNI-Virtuosi车队也是好事。”

Guanyu Zhou, UNI-Virtuosi, leads Robert Shwartzman, Prema Racing Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

去年，周冠宇在红牛环的排位赛里拿到第三，但第一回合发车后落到了第四。之后，他经过苦战以第七名完赛。而整个赛季结束后5次登上领奖台的成绩，令他更加渴望实现个人F2首胜。

对于今年的第一个机会，周冠宇认为除了发车之外，如何管理全新启用的18寸轮胎——让赛车调校发生了较大改变——将非常关键。

“首先是顺利的起步。显然，这是赛季的第一场比赛，你不想在发车的时候做傻事，”他说道，“比赛会很长，而我们现在用的是新的18寸轮胎，我认为没有人对轮胎有多少了解，所以轮胎管理会是重点。”

“今年我们用的是较硬的轮胎，与去年相比，也许会容易一点……也许一样，谁知道。我认为明天的比赛会很长。如我们去年所看到的，第一回合比赛还剩几圈的时候，排在第二的尼古拉斯·拉蒂菲超过了第一名的卢卡·吉奥托。所以我认为在F2里轮胎管理是关键。”

今天的首回合比赛，与周冠宇分享第一排发车位的是巴西新人德鲁戈维奇，而中国小将的新队友、法拉利旗下的埃洛特则将与另一位雷诺青年车手克里斯蒂安·伦德嘉德从第二排发车。