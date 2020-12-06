周冠宇：最后时刻以“排位圈”的速度锁定领奖台

在从第11位发车的情况下，周冠宇采取了反向的轮胎策略。在48圈的比赛还剩5圈时，他“一石二鸟”，超过了正在第二三位置上激战的尼基塔·梅塞平和菲利普·德鲁戈维奇后，一举攀升到第二。

虽然由于在进站时超速，中国小将被罚时5秒，但是最后几圈里，这位UNI-Virtuosi车手成功跑出了对身后车手足够的时间优势，收获了本赛季第六个领奖台完赛。

“车队对我说‘你在赛道上是第六或第七’，我就一直往前跑，”赛后的新闻发布会上，周冠宇谈起了最后惊心动魄的那几圈。

“前面的车手们激战很激烈。然后车队大致跟我说‘你到了第二名，但是（罚时后）第四，他们正在你后面战斗，所以继续推进’。他们一直告诉我（与身后的）差距，我在无线电里问了很多，因为我需要知道具体的情况。

“我认为最后几圈我跑得很好，就像是在跑排位圈一样。最后，在一场凌乱的排位赛后，我非常高兴能坐在这里。”

本场发车阶段，周冠宇就连升了3个位置，在第一圈结束时来到队友卡勒姆·埃洛特身后。以最快的速度超过英国人，成为他在第一节用硬胎的比赛策略的关键。在第20结束时，他成为了比赛的领跑者，直到第27圈进站。

换上软胎后，今年担任雷诺F1车队试车手的周冠宇从第十位再次发起追赶。依靠着轮胎的优势，他在第42圈上升到了第四，为最终登上领奖台奠定了基础。

“比赛开始的时候，我需要很努力地让硬胎工作起来，”周冠宇在回顾自己的比赛时表示。“在用DRS的情况下，我超过了我的队友后，试着跑在他前面。那个时候我心里想着‘我需要用轮胎跑得久一点’。做到那样真得很难，所以我认为我做得不错。”

“进站后就是关于试着利用轮胎的优势往前跑。我知道至少对倒序发车来说，我处在好位置上。我只是继续推进。积分榜上我毫无负担。在一个艰苦的赛季之后，所有这些最后几圈的超车必须果断、直截了当，但是我不能损失时间。”

本赛季揭幕战，周冠宇就在红牛环拿下杆位，然后在第一场主赛里领跑并控制着比赛节奏。然而，意外的机械故障令他与赛季首胜失之交臂。随后，他在整个赛季里多次受到机械问题困扰，影响了年度排名。

因此在用一场酣畅淋漓的追逐战收获第二名后，周冠宇也为UNI-Virtuosi车队感到高兴。

他继续说道：“特别是当我上到第四之后，我做了两次行动来超过前车，然后就是在DRS车流里追赶裕毅。没有必要向他发起进攻，只是试着跟着他跑完。

“我不知道最后一圈之前还差几秒，但我一直在推进，直到终点线。拿到这个第二名让我很感激。对努力工作的车队来说，这对他们真的很好。”