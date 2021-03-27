周冠宇摘下2021赛季第一杆

中国小将在本场排位赛里表现强势。30分钟的排位赛开始后，他采取了不同的策略，直到阶段过半，其他车手完成第一个计时圈并回到维修区后，他才驾驶赛车出场。

利用干净的赛道，周冠宇立即跑出一圈1分43.293秒，超过UNI-Virtuosi队友菲利普·德鲁戈维奇的1分43.315秒，占据了第一位。此时，同为Alpine学院的ART车手克里斯蒂安·伦德嘉德则位列第三。

还剩下6分钟时，罗伯特·施瓦茨曼的Prema赛车因意外进入了“车手安全模式”，在出最后一弯时丢失了动力，直接停在直道的起点处，引发了红旗。正准备开始第二个计时圈的车手们被打乱节奏，不得不回到维修区等待。

本阶段重新开始后，伦德嘉德刷新了个人时间，把全场的标杆提升到1分42.851秒。周冠宇在丹麦人之后开始计时圈，凭借着在第二计时段提高了0.33秒之多，做出1分42.848秒，以千分之三秒的优势力压对手，拿下周日主赛的杆位。这也是他连续两个赛季在揭幕战周末的排位赛里获得第一名。

德鲁戈维奇虽然也在自己的第二圈有所进步，但是停留在1分43.211秒，位列伦德嘉德之后屈居第三。

排位赛一结束，赛会发出通知，称周冠宇受到了赛会的调查，原因是两次通过终点线。排位赛后的新闻发布会上，中国小将解释说，他在冲线后的回场圈没有直接回到F2车队所在的辅助维修区，而是停回了F1维修区。

不过，最终国际汽联只是对周冠宇开出了训诫的罚单，让他抱住了杆位和对应的4个积分，令他能够在周日时长一小时的比赛里从杆位发车。

取得个人在F2系列赛的第三个杆位之后，周冠宇认为这是他完成的最出色排位圈之一。

“老实说，这是我在F2排位赛里完成最好的几圈之一，”中国小将在新闻发布会上表示。“排位赛进行得非常不错，特别是我们采取了与其他人不同的策略。所以这也给我很多压力来完成第一圈，而我们那一圈跑出了最好水平。当时很紧张，对我而言那是微妙的一圈，相当处在极限。但是我很高兴能拿到今年的第一个杆位。”

根据新赛季三回合制的新规则，第一回合冲刺赛采取排位赛前十名倒序发车，因此周冠宇只能从第五排开始2021赛季的第一场比赛。

本周末第一回合比赛在巴林当地时间下午1点25分进行。虽然两场45分钟的冲刺赛没有强制的换胎规定，但考虑到炎热的天气，周冠宇坦言不排除需要停站的可能，但是屈居于“轮胎的衰退程度、比赛的速度和安全车的情况”。

而在排位赛名列第十的尤里·维普斯，因为他的Hitech GP赛车被检查出违规而被取消成绩，伦德嘉德的ART队友西澳·波切尔将从第一位发车。