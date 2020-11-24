周冠宇"抛开压力"出征2020赛季F2收官战

在休息两个月后，2020赛季F2将在本周末进行收官阶段的较量，在巴林的萨基尔赛道连续进行背靠背的两个周末。

效力于UNI-Virtuosi车队的周冠宇，在休战前的索契收获了自己的第一场F2胜利。虽然由于比赛被提前终止而积分减半，但是在本赛季多次因机械故障而错失良机之后，这位中国小将对于苦尽甘来的胜利感到如释重负。而他相信，这有助于他以更好的心态面对收官战，争取在积分榜上攀升名次。

“对于胜利向往了很久，这个目标终于实现了，可以抛开这个压力了，”周冠宇向Motorsport中文网表示。“感觉像是肩膀上一直扛着需要至少拿一个冠军，因为可能去年一上来成绩还不错，而今年很多车手都陆续在分站拿到了回合的胜利，我一直希望自己也可以，终于在索契做到了。”

“最后两站没有压力——不是说我至少一定要拿到一个冠军，所以最后两轮会更放松地去跑。毕竟现在这个积分情况下，我没有什么可以损失的。最差也就大致现在这个名次，而好的话可能还可以拿到前五、甚至前三，现在其实（积分）挺接近的。

“就是因为这么接近，可能今年对我来说心情有些起伏，因为我损失的这些分数，足以让我成为年度冠军的竞争者。但是目前来说，可能争冠越来越远了，所以更多是在积分榜上攀升几个名次。”

周冠宇当前暂列积分榜第八，与第五名的罗伯特·施瓦茨曼有20.5分的差距。但是本赛季每支车队的赛车都有大起大落的时刻，让最后两轮充满变数，尤其是第二个周末将在从未进行过比赛的外圈进行。

事实上本赛季多名新秀车手都有拿到胜利、杆位的纪录，使得整体实力相当接近。在竞争如此激烈的赛季里，令周冠宇感到满意的是，他兑现了赢下比赛的承诺。

而对前10个周末的总体发挥，这位中国小将给自己打“80分”。他坦言赛季中期遇到了发车问题，但近几场比赛中已经得到改善，特别是在索契的周日比赛中，从第一位发车的他守住了位置，并在红旗出现前始终领跑。

“我给自己打80分吧，”周冠宇对被Motorsport中文网说道。“另外的20分，一方面是有一场因为自己的失误，在最后一圈太激进了，导致最后时刻打滑了，另一方面就是发车。”

“其实发车的问题很多时候与赛车的设置有关，今年我们做了很多改变。好在最近三场都不错，但是可惜的是，可能因为发车的排名不是那么好，就展现得不是那么明显。但是至少在上一站（索契）的冲刺赛里，证明了我已经把发车给掌握好了。”

过去两个月的休战期里，周冠宇作为雷诺F1车队试车手，跟随车队征战了葡萄牙大奖赛，又与雷诺运动学院成员和明年将代表法国车队参赛的费尔南多·阿隆索，在巴林和阿布扎比驾驶R.S.18赛车进行了两轮F1测试。