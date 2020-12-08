周冠宇：我在2020赛季成长为“更好的车手”

在巴林进行的F2赛季收官周末里，周冠宇在第一回合主赛里从第11位追到第二名，而第二回合冲刺赛也以第四名完赛。这确保了中国小将在车手年度积分榜上超过了同属于雷诺运动学院的克里斯蒂安·伦德嘉德，拿到年度第六的成绩——高于2019赛季。

在本赛季多次遭遇机械故障等意外引起的失分之后，周冠宇克服了不利局面，在索契实现自己的F2首胜。而他对这个艰难赛季里，自己在车手发展方面的进步感到满意。

“我对自己非常满意。去年遇到的一些问题，今年90%得到了改善，让自己成为更好的车手，”周冠宇向Motorsport中文网表示。

“在比赛方面——长距离方面，以及尤其是超车方面，我认为这一年自己的进步特别大，而且相信所有人都已经看到了。所以我对这个赛季自己的表现非常满意。”

巴林的第一个周末在常规赛道上进行时，周冠宇在主赛第一圈里，因为赛车鼻翼被米克·舒马赫蹭坏而蒙受巨大损失。不过在3.5公里的外圈赛道上进行的周末期间，中国小将两回合收获26分，是整个周末拿分仅次于角田裕毅的车手。

这成为本赛季周冠宇第三次在比赛周末得分“20+”，同时也是进账最多的一次。因此，他非常高兴能以出色对成绩与UNI-Virtuosi车队一起为2020赛季画上句号。

“这条赛道其实是最不适合我们赛车的赛道，但是我成就了本赛季成绩最好的一个周末，”周冠宇在周日比赛结束后对Motorsport中文网说道。

“这反映了就像我之前说过的，（今年）没有一个非常完美的周末，而这个周末算是比较圆满的。因为之前每个周末都有一些小插曲 ，导致了没有拿到应该得到的积分。这个周末两场比赛说实话，我对自己的表现非常满意。其实这条赛道我们看到Carlin的赛车有明显的优势。而今天（冲刺赛）从第七发车，第四带回，达到了我赛前给自己的目标。

”比赛前我给自己的唯一目标就是拿到年度第六。这个周末开始前，我说过处在年度第八让我没有可以损失的。今天比赛中我一直在问伦德嘉德的情况，因为我知道如果他不拿分的话，我要至少拿到第五名，才能确保在积分榜上超过他。所以我很高兴能以这样的方式结束本赛季。”

因为轮胎和赛车配合的原因，2020赛季周冠宇曾经受困于发车阶段。但是在收官阶段，他与UNI-Virtuosi车队良好解决了这个问题，从穆杰罗到萨基尔外圈，除了倒数第二场主赛里受到舒马赫碰擦的影响，中国小将都能够上升多个位置或至少守在发车的排名上。

“从穆杰罗开始，我的发车已经有了很大的改进，不过由于排位赛里的一些小问题，导致在比较后面地方发车，可能看起来没有那么清楚，”周冠宇解释道。

“但是我每场的发车都比卡勒姆（埃洛特）好一点，更加稳定、没有失误。赛季初，我们对于新轮胎、对于油门和离合期的掌握，出现了一些小插曲。一直到赛季中，虽然因为这方面损失了很多，但是我们找到了很好的数据和改进的地方，接下来自己每场比赛都做出了很好的发车。”

作为今年雷诺F1车队的试车手，周冠宇将在阿布扎比年轻车手测试中驾驶R.S.20赛车，也将是他第一次参加F1官方试车环节。