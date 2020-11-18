周冠宇：兑现胜利承诺对我很重要

下周末，F2将迎来本赛季的收官赛事。虽然索契之后，F2进入了两个月的休整期，但是周冠宇没有停歇。他跟随雷诺出征了在波尔蒂芒的比赛，之后参加了雷诺运动学院在巴林的集中测试，又在昨天在阿布扎比亚斯码头赛道完成了又一次R.S.18赛车的驾驶。

在巴林和阿布扎比测试期间，周冠宇与明年将代表雷诺——以Alpine名字参赛——再战F1的费尔南多·阿隆索进行了紧密的交流。

休战前的索契周末，效力于UNI-Virtuosi车队的周冠宇在第二回合里获得胜利，尽管那场比赛因为安全护墙在事故中损毁严重且无法及时修复而提前结束。

今年，中国小将在他参加的第二个F2赛季里多次遭遇意外，包括在揭幕周末的整个赛季的第一场比赛里，在领先了大半场比赛的情况下，因为机械故障而与胜利失之交臂。

在斯皮尔堡第二个周末、银石、加泰罗尼亚、斯帕拿下前三名的成绩之后，当周冠宇在F2第十次登上领奖台时，终于站上了最高处。这证明了只要没有坏运气，他完全能够取得他应得的荣誉。

“这场胜利对我个人来说是比较重要的，因为我非常希望可以在赛场上帮助国歌奏响，”周冠宇向Motorsport中文网表示。“之前我答应过所有人，今年要在F1至少拿一个冠军。所以对我来说肯定兑现诺言才好。”

“然后，对于UNI-Virtuosi车队来说，包括雷诺F1车队，无论是车队的人，还是在F1和F2围场里的人都知道，单纯地就我自己的实力和速度来说，是可以取得更好的成绩的。

“但就是各种不太走运，让我损失了很多原来应该拿到的成绩，去年首次参加F2拿到年度第七。对我来说可能我去年的水平就在第七。但今年，如果以我暂时的排名来说，可能以我本身的水平，把所有损失的积分算上去的话，综合起来就会高很多。”

除了揭幕战的不幸之外，周冠宇在巴塞罗那周六比赛前突然引擎出现问题，幸得UNI-Virtuosi车队不可思议地在45分钟时间里安装了新引擎；在蒙扎，他在周日比赛里正向领奖台冲击时，变速箱出现问题。

“绝大多数时候，我在比赛中遭遇的问题不是意外的撞车事故，”中国小将继续道，“穆杰罗那种撞车是赛车比赛没办法避免的事，但是多次油门故障，引擎突然坏掉，变速箱卡在四挡，这些都是我们完全没控制的，也跟车队没有任何关系。”

“所以我对车队今年所做的一切很满意，包括我们在巴塞罗那比赛前差一点连第一回合都不能参加，我想车队刷新了可能更换引擎的速度纪录。”

本次收官阶段将在巴林连续进行两个周末、4回合比赛。暂列积分榜第八的周冠宇将继续向年度前四名发起冲击。