周冠宇感谢UNI-Virtuosi“了不起的”赛前更换引擎工作

虽然从第三位发车的周冠宇在昨天的比赛中以相同的名次完赛，但是整个过程跌宕起伏。

比赛开始前，因为突然发现引擎存在问题，UNI-Virtuosi车队不得不为他更换一套新的动力单元，好在及时赶上比赛。

“我们在上午发动过赛车，一切都挺好，然后距离比赛还有45分钟时，引擎不能正常工作，”中国小将在新闻发布会上说道。

“机械师们不得不更换它。通常那需要1小时40分钟的时间，而车队的伙计们真的了不起，赶在比赛前换好引擎。所以大声向他们表示感谢。”

虽然周冠宇在发车阶段被做出超快起步的米克·舒马赫超过，但是在前两圈的安全车时段过后，他能够紧跟罗伯特·施瓦茨曼。俩人一起在第8圈结束时进站。此时，中国小将赛车的右前轮胎在更换时遇到了意外，让他受到耽搁，不仅被俄罗斯人拉开了车距，而且之后被多跑了4圈才进站的菲利普·德罗戈维奇超过。

然而眼看就要进入最后10圈，两起事件导致安全车两次出动，不仅缩减了比赛圈数，而且场面混乱不堪。最终，周冠宇趁着角田裕毅、UNI-Virtuosi队友卡勒姆·埃洛特以及尼基塔·梅塞平的缠斗，渔翁得利后拿下来之不易的第三。

不过，今年担任雷诺F1车队试车手的周冠宇坦言，在第二次安全车出动时车队立马让他进站是关键之举。

“车队在策略上又做出了一个正确的决定，”中国小将表示，“在双车进站时给我用上新软胎。”

“整场比赛里我在直线速度上非常挣扎。每次我驶出最后一个弯，我无法真正超过任何人。只是刚刚当他们身前没有人的皇后，才能用DRS超过去，否则没有肯定没可能超车。”

“所有的动作都是在刹车时完成超车，所以我对此挺高兴。今天绝对是最高兴的第三名之一。我在最后一圈才拿下来。我试着在最后一圈使出浑身解数，结果进行得相当不错。

“在10号弯的超车相当勇敢。我试着从两辆赛车的外线走，进行得挺顺利，我对此非常高兴。”

本场比赛结束后，周冠宇在车手积分榜上跃居到第四位。尽管他与继续领跑的埃洛特之间有44分的差距。但是，他与回到第二位的施瓦茨曼、以及另一位雷诺运动学院成员克里斯蒂安·伦德嘉德的积分差缩小到11分，不过他身后的角田和梅塞平分别落后2分和3分。