周冠宇希望摆脱起步之“伤“

来到去年第一次在F2登上领奖台的加泰罗尼亚赛道，周冠宇时隔两个银石周末之后，再次在排位赛获得前三名，能够在今天第一回合从靠前的位置发车。

本赛季，周冠宇在红牛环的揭幕战里拿下杆位，之后两个周末的排位赛，他也得到前三的发车位置。但是与比赛中车速强势且多次上演精彩超车相比，中国小将在已经完成的10场比赛中，起步阶段排名提升的情况并不多，反而几次遇轮胎空转而位置下滑，在比赛开始就陷入了被动。

“我认为这是本赛季最受伤的地方之一，”周冠宇在巴塞罗那的排位赛后向Motorsport中文网表示，“过去几轮我都有很好的排位赛，但我在起步时有点浪费机会。”

“本周末我们信心更足，今天我们已经做了练习。并且经过上一周银石的第二场比赛（周冠宇在发车阶段提升了两个名次），我对步骤感到满意。我们需要继续努力，过去几轮里我们做了很多调整，才达到我们现在的地步。

“我自己依然有信心，但某种程度上，有时候起步阶段就是不按你的计划进行。我认为只要我完成自己的程序，应该没问题。发车是关键，特别是在F2。跟在后面相当难，因为速度和下压力都会损失。

“这次第三位发车，我认为应该可以完成好的起步，那将对比赛有利一点。”

充分为顺境、逆境做好准备

昨天的排位赛中，杆位被周冠宇的UNI-Virtuosi队友卡勒姆·埃洛特拿下，第三次获得对应的4个积分。事实上，这位法拉利旗下年轻车手在本赛季所有6场排位赛里都进入前三，为他能够在目前领跑积分榜打下基础。

虽然埃洛特目前以23分的优势排名第一，但是如果没有在银石第一个周末第二回合最后时刻的爆胎，他本可以积分更多。同一场比赛里，周冠宇也在冲向领奖台的路上，在最后一圈爆胎。车队没有利用安全车的机会为两位车手更换轮胎，是主要原因。

当前UNI-Virtuosi在车队积分榜上高居第一，领先第二名的Prema31分。但是个别比赛中，受多种因素的影响，车队在赛车速度明显占优的情况下，未能取得最大化的积分。

Race winner Callum Ilott, UNI-Virtuosi, 2nd place Christian Lundgaard, ART Grand Prix, 3rd place Jack Aitken, Campos Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

当被Motorsport中文网问到如何改变时好时坏的不稳定时，埃洛特表示：“我认为坏的方面，主要是如何可以拿到最好的成绩。

“速度方面，我们一直很强。我认为周冠宇在银石的排位赛里遇到了困难，但比赛里我们俩的速度都很好。我认为这方面挺容易保持下去。就这方面而言，我们俩都在银石第一个周末第二回合的最后一圈打转。公平地说，车队告诉我们‘不要担心，是我们出了错，你们显然已经做到极限了。’

“所以我们只是需要吸取教训，继续往前。我们是一个团队。这方面他们真的非常支持我们， 我们不会因此受挫。”

周冠宇同意队友的观点，而且相信UNI-Virtuosi车队不管是面对顺境还是逆境，都做好了心理准备。

“车队的气氛很好，我与卡勒姆合作很愉快，我们与车队以及互相之间尽量多地分享数据，以便一起进步，”他对Motorsport中文网说。

“这些新轮胎对所有人在一开始都很难。布达佩斯是转折点，我认为我们真的有了进步，让我们有非常好的赛车，特别是对第一回合而言。

“显然，银石第一个周末的第二场比赛里两辆赛车都打转出去，我们作为车手也从中吸取了教训，我们会继续努力。

“每个周末我们都会进行深入的工作会议，研究很多事情，包括前几年的情况。我们需要进步。每个周末我们都做好清楚的心理建设，无论是遇到挣扎还是强势的时候，我们都要做好自己应该做的工作，去拿到最多的积分。这是我们本赛季的任务。”