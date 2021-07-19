周冠宇对在银石主赛力挽狂澜感到高兴

上周日，第一排发车的周冠宇在主赛中凭借出色的起步，超过了拿下杆位的Prema车手奥斯卡·皮亚斯特雷。此后，他在29圈里牢牢控制着自己的节奏，没有给下半程的追击者Carlin车手丹·迪克特姆任何机会，最终挽救了一个原本可能损失巨大的周末。

这是Alpine学院旗下的中国小将本赛季收获的第三场胜利，也终于在前两年在银石分别获得第三、第二之后，第一次登上了领奖台最高处。而且，受到疫情带来的旅行限制的影响，这是他两年来第一次在家人的见证下取胜。

“昨天我很失望，他们也是，但可能没有我那么失望。今天他们显然很高兴，”周冠宇向Motorsport中文网表示。“过去两年我在这里的表现应该说比较好。你去比赛的每条赛道，只要你赢了比赛，不管是冲刺赛还是主赛——尽管主赛更加重要，你就会高兴。”

“今天之前，老实说，我不认为我有速度把奥斯卡挡在身后。但是随着比赛的进行，我比较有信心，甚至在丹他们进站的时候，我的备选胎仍有余量可以继续跑，但那迫使我更早采取行动（进站换胎），因为我不想被他们削减时间超过去（undercut）。总体上，在第一天之后，我非常高兴。”

Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

周五排位赛中，周冠宇在杆位之争中以0.2秒之差屈居第二，杆位被皮亚斯特雷摘下。然而，第一回合冲刺赛利，根据倒序发车规则从中间发车的他，在开场圈打转后早早退赛。而第二回合，虽然他奋力往前追，但止步于第11名，没能进入前八名得分的积分区。这天的结果，意味着周冠宇失去了积分榜头名，而且落后了15分。

不过一天后，完全“放下”周六的他以出色的起跑领先进入一号弯后，把一切纳入掌控中，最后稳健地赢下比赛。皮亚斯特雷被迪克特姆超过后，只能接受第三名的结果，周冠宇由此把对澳大利亚人的积分差距缩小到5分。

2021赛季F2启用了三回合比赛的赛制，一个周末最多可以得到65分，使得争冠形势非常胶着，特别是前四轮中有7支车队的车手赢得过回合胜利。因此，尽管从积分榜领头羊变成了追赶者，但周冠宇对年度争冠感到乐观，而他深知每个周末保持积分连贯的重要性。

“本赛季的计划是成为年度冠军的争夺者。现在我们处于P2，落后5分，所以有争夺年度冠军的好机会，”中国小将说道。

“显然从我这边来说，我在周六的失误是不可接受的，但今天我们很好地弥补了。我们与其他几位车手都有争夺年度冠军的机会。但是，对于新赛制，你务必在得分方面有超级的稳定性，你不能承受任何DNF。”

银石周末过后，F2赛季过半，将休息两个月左右之后，在意大利蒙扎继续进行。